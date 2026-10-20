Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve KADEM iş birliğinde hayata geçirilen "Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitimleri", 27 Ekim'de Van'da başlıyor. 7 pilot ilde uygulanacak program, kadınlara yapay zeka, güvenli internet ve ev ekonomisi gibi alanlarda yetkinlik kazandırırken çocuk bakım desteği de sunuyor.

Teknolojinin ve dijital dönüşümün hayatın her alanını hızla etkisi altına aldığı günümüzde, bireylerin dijital dünyada daha aktif, bilinçli ve güvenli yer alabilmesi büyük bir önem taşıyor. Özellikle kadınların dijital okuryazarlık oranını artırmak, onları geleceğin mesleklerine ve teknolojilerine hazırlamak amacıyla devlet kurumları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ortak projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen en stratejik adımlardan biri olan "Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitimleri", Türkiye genelinde büyük bir heyecanla bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hazırlanan bu kapsamlı projenin detayları, kadınların dijital dünyada güçlenmesine kapı aralıyor.

İstanbul'daki İmza Töreniyle Başlayan Süreç

Projenin temelleri, 17 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imza töreniyle atılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın katılımıyla kamuoyuna tanıtılan program, kısa süre içinde somut adımlarla sahaya inmeye hazırlanıyor.

Tanıtım toplantısında vurgulandığı üzere, kadınların yapay zeka, dijital güvenlik ve modern teknoloji alanlarındaki yetkinliklerini artırarak iş gücüne ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek projenin temel hedefini oluşturuyor.

7 Pilot İlde Gerçekleştirilecek Takvim Netleşti

Türkiye genelinde aşamalı olarak yaygınlaştırılması planlanan eğitimlerin ilk etapta 7 pilot ilde uygulanacağı duyuruldu. Takvimin ilk durakları ve tarihleri şu şekilde sıralandı:

Van: Eğitim serisinin ilk adımı 27 Ekim tarihinde Van'da atılacak.

İzmir: Ege bölgesindeki katılımcılar için eğitim 3 Kasım tarihinde İzmir'de düzenlenecek.

Ankara: Başkentli kadınlar için buluşma adresi 12 Kasım tarihi olacak.

Bursa ve Gaziantep: Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini buluşturan eğitimler 1 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

Adana ve Samsun: Pilot iller kapsamındaki son etap ise 8 Aralık tarihinde Adana ve Samsun'da yapılacak.

Projenin pilot illerdeki uygulamasının ardından, edinilen tecrübeler ışığında 2027 yılında Türkiye'nin diğer illerinde de geniş bir şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Günlük Yaşamda Doğrudan Karşılığı Olan Kapsamlı Eğitim İçeriği

Kadınların teknolojiye erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda günlük yaşamda pratik olarak kullanabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlayan eğitim müfredatı oldukça zengin içeriklerden oluşuyor. Eğitimlerde kadınlara şu kritik konularda detaylı bilgiler verilecek:

Dijital Ebeveynlik: Çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmesini sağlama, internet bağımlılığı ve ekran süresi yönetimi.

Akıllı Ev Yönetimi: Günlük ev işlerini kolaylaştıran akıllı teknolojiler ve otomasyon sistemlerinin kullanımı.

Dijital Güvenlik ve Gizlilik: Kişisel verilerin korunması, siber dolandırıcılıklara karşı alınacak önlemler ve güvenli şifreleme yöntemleri.

Ev Ekonomisi ve Güvenli Alışveriş: İnternet üzerinden bütçe yönetimi, e-ticaret sitelerinde güvenli alışveriş yapmanın püf noktaları ve dolandırıcılık tuzaklarından korunma yolları.

Yapay Zeka Farkındalığı: Temel yapay zeka araçlarının günlük hayatta ve iş süreçlerinde nasıl verimli kullanılabileceğine dair rehberlik.

Çocuklu Anneler Unutulmadı: Ücretsiz Bakım Desteği

Kadınların kişisel gelişim eğitimlerine katılımını engelleyen en büyük pratik engellerden biri olan çocuk bakımı konusunda da örnek bir uygulama hayata geçiriliyor. Eğitimlere katılmak isteyen ancak çocuklarını bırakacak yer bulamayan anneler için Bakanlık personeli tarafından özel çocuk bakım hizmeti sunulacak. Eğitim salonlarının yanında oluşturulacak güvenli alanlarda çocuklar, uzman personelin gözetiminde vakit geçirirken anneler de gönül rahatlığıyla derslere katılabilecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Belirlenen 7 pilot ilde gerçekleştirilecek bu değerli eğitime katılmak isteyen kadınlar, internet üzerinden kolayca başvuru yapabilecek. Katılımcı adaylarının https://forms.aile.gov.tr/kadinlar-icin-yapay-zeka-ve-dijital-guclenme-programi-kayit-formu/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başkentte ve diğer pilot illerde kadınların dijital geleceğe güvenle hazırlanmasını sağlayacak bu proje, sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.