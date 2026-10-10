Türk tiyatro ve televizyon dünyasının deneyimli ve saygın isimlerinden Kadriye Kenter, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hamal dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. KYN Yapım imzalı yapım, önümüzdeki aylarda salı akşamları ekranlarda yerini alacak. Kenter, dizide hikayeye özgün bir soluk katacak olan Cıncık Abla karakterine hayat verecek ve performansı merakla bekleniyor.

Kadriye Kenter Hamal Dizisinde Hangi Rolü Canlandıracak?

Usta oyuncu Kadriye Kenter, Hamal dizisinde Cıncık Abla karakterini canlandıracak. Bu karakter, kendine özgü tavrı, güçlü duruşu ve renkli kişiliğiyle dizinin genel atmosferine farklı bir boyut kazandıracak. Cıncık Abla, hikaye akışında sözü, tavrı ve varlığıyla bulunduğu her sahneye ağırlığını koyan, izleyicinin dikkatini çekecek özel bir figür olarak öne çıkıyor. Kenter’in bu rolüyle diziye katacağı değer şimdiden konuşuluyor.

Hamal Dizisinin Oyuncu Kadrosu ve Konusu

Hamal dizisi, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizinin başrollerini Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk gibi tanınmış ve deneyimli isimler üstleniyor. KYN Yapım tarafından hazırlanan dizinin hikayesi, İstanbul'un kendine has ve çoğu zaman sert olan dünyasında geçiyor. Bu derin ve gerçekçi atmosfer, izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefleyerek geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlıyor.

Hamal Dizisi Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Merakla beklenen Hamal dizisi, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmese de, önümüzdeki aylarda her salı akşamı ekranlarda olması planlanıyor. Kadriye Kenter'in Cıncık Abla rolündeki performansının, deneyimli oyuncunun hayranları ve dizi severler tarafından büyük bir merakla beklendiği belirtiliyor. Yapım, yeni yayın döneminde atv'nin en iddialı projeleri arasında yer alacak gibi görünüyor.