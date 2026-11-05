Kamu kurumları yayımladıkları ilanlarla toplam 4 bin 238 personel ve memur alımı gerçekleştirecek. Başvurularda KPSS taban puanı 50 ile 65 aralığında aranırken, adayların en az lise mezunu olması şart koşuluyor. Başvuru süreçleri kasım ve aralık ayları içinde tamamlanacak.

Kamu kurumları ve belediyeler, yayımladıkları güncel personel alımı ilanlarıyla farklı kadrolarda toplam 4 bin 238 memur ve sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Alımlarda adaylardan en az lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti şartı aranırken, KPSS taban puanları 50 ile 65 arasında belirlendi.

Düşük KPSS Taban Puanı ile Başvuru Yapılabilecek Kurumlar

Kamu ilanlarına göre KPSS puanı 50, 55, 60 ve 65 olan lise, ön lisans ve lisans mezunları çeşitli kamu kurumlarına memur ve sözleşmeli personel olarak atanabiliyor. Adaylar belirlenen başvuru takviminde ilgili idarelere müracaatlarını iletebiliyor.

Bakanlık ve Üniversite Kadroları İçin Başvuru Şartları

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Dokuz Eylül ve Marmara üniversiteleri geniş çaplı personel alımlarıyla öne çıkıyor. Kurumlar hemşire, büro personeli, astsubay ve devlet memuru pozisyonları için farklı mezuniyet kriterleri uyguluyor.

Milli Savunma Bakanlığı: 60 KPSS puanıyla ön lisans ve lisans mezunu 3 bin 906 astsubay alıyor (Başvuru: 2-23 Kasım).

60 KPSS puanıyla ön lisans ve lisans mezunu 3 bin 906 astsubay alıyor (Başvuru: 2-23 Kasım). Jandarma Genel Komutanlığı: Lisans KPSS P3 türünde en az 60 puanla 30 devlet memuru istihdam ediyor (Başvuru: 2-16 Kasım).

Lisans KPSS P3 türünde en az 60 puanla 30 devlet memuru istihdam ediyor (Başvuru: 2-16 Kasım). Dokuz Eylül Üniversitesi: Lisans mezuniyeti ve 50 KPSS şartıyla 68 hemşire alımı yapıyor (Başvuru: 3-19 Kasım).

Lisans mezuniyeti ve 50 KPSS şartıyla 68 hemşire alımı yapıyor (Başvuru: 3-19 Kasım). Marmara Üniversitesi: Ortaöğretim mezunu adaylardan 50 KPSS puanıyla 20 büro personeli, 3 şoför ve 40 hizmetli alıyor (Başvuru: 26 Ekim-9 Kasım).

Belediyeler ve İl Özel İdaresi Kadro Dağılımı

Yerel yönetimler zabıta memuru, mühendis, mimar ve teknik kadrolarda görevlendirmek üzere KPSS 55, 60 ve 65 puan şartlarıyla personel kabul ediyor. Alımların büyük kısmında kadın ve erkek adaylar için kontenjanlar ayrı ayrı belirtiliyor.

Kurum Adı Kadro Unvanı KPSS Şartı Başvuru Tarihleri İzmir Büyükşehir Belediyesi 90 Zabıta Memuru 65 Puan 30 Kasım - 4 Aralık Gaziosmanpaşa Belediyesi 36 Zabıta Memuru 65 Puan 7 - 11 Aralık Karatay Belediyesi 9 Zabıta Memuru 60 Puan (P93) 14 - 18 Aralık Eyyübiye Belediyesi 9 Zabıta Memuru 60 Puan 7 - 10 Aralık Şile Belediyesi 10 Zabıta Memuru, 4 Tekniker 65 Puan 2 - 13 Kasım Malazgirt Belediyesi 2 Mühendis, 1 Mimar, 1 Muhasebeci 60 Puan (P3) 2 - 4 Kasım Elazığ İl Özel İdaresi 2 Psikolog, 1 Sosyal Çalışmacı 60 Puan 30 Kasım - 9 Aralık

Kamu İlanlarına Başvuru Süreci

Adaylar, yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına ait başvuru koşullarına ve detaylı kılavuzlara resmi kamu ilan sistemi üzerinden erişim sağlayabiliyor. İlgili tarihlerde kurumların belirlediği başvuru yöntemlerine göre işlem yapılması gerekiyor.