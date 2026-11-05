İş Bankası Maximum Kart sahipleri için kasım ayında geçerli olacak dev market kampanyasının tüm detayları netleşti. Vatandaşların merak ettiği tek kampanya mı yoksa ayrı koşullar mı sorusu yanıt bulurken, farklı harcama alışkanlıklarına bağlı olarak toplamda 3.550 TL'ye varan MaxiPuan kazanma yolları ve katılım şartları açıklandı.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından İş Bankası, kasım ayı boyunca geçerli olacak yeni market kampanyasıyla milyonlarca Maximum Kart sahibinin yüzünü güldürüyor. Mutfak masraflarının ve temel gıda alışverişlerinin yoğun olduğu bu dönemde duyurulan kampanya kapsamında, toplamda 3.550 TL'ye varan MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği "Bu tutarın tamamını nasıl kazanabilirim, tek bir kampanya mı yoksa ayrı koşullar mı geçerli?" sorusu da netlik kazandı. Sektördeki en kapsamlı market kampanyalarından biri olarak dikkat çeken bu paket, alışveriş alışkanlıklarına göre şekillenen esnek yapılarıyla tüketicilere büyük bir finansal rahatlık sağlıyor.

Tek Kampanya Altında Farklı Koşullar ve Aşamalar

İş Bankası tarafından 1–30 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülecek olan bu büyük kampanya, tek bir kurala dayanmıyor; aksine farklı harcama alışkanlıklarına hitap eden ayrı koşulları ve alt kampanyaları bir araya getiriyor. Müşteriler, alışveriş rutinlerine uygun olan adımları takip ederek toplamda 3.550 TL'ye varan puanları hesaplarına aktarabiliyor. Kampanyanın katılım şartları ve puan dağılımı ise üç ana kategoride şekilleniyor.

Birinci Aşama: 2.000 TL ve Üzeri Alışverişlere 1.500 TL'ye Varan Puan

Kampanyanın ilk ayağında, Maximum anlaşmalı marketlerden tek seferde yapılacak harcamalar teşvik ediliyor. Buna göre, 2.000 TL ve üzeri ilk market alışverişinizden sonra yapacağınız her 2.000 TL ve üzeri market alışverişi için 125 TL MaxiPuan kazanılıyor. Eğer bu işlemler TROY logolu kartınızla gerçekleştirilirse, her alışverişe ilave 25 TL ekleniyor. Bu kural kapsamında kazanrılabilecek toplam MaxiPuan tutarı ise en fazla 1.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

İkinci Aşama: Peşin Harcamalarla 750 TL Kazanma Fırsatı

Küçük tutarlı ve sık market alışverişi yapanları kapsayan ikinci aşamada ise 2.000 TL altındaki peşin harcamalar hesaba katılıyor. Bu kapsamda, 2.000 TL altındaki peşin harcamalarınızla toplamda 15.000 TL ve üzeri harcama sınırına ulaştığınızda 750 TL MaxiPuan kazanma hakkı elde ediyorsunuz.

Üçüncü Aşama: Tek Seferlik Yüksek Tutar ve TROY Avantajı

Kampanyanın en yüksek puan getiren üçüncü ve son ayağında ise tek seferde yapılan büyük tutarlı market alışverişleri hedef alınıyor. Buna göre;

15.000 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişiniz için 750 TL ,

25.000 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişiniz için ise 1.250 TL MaxiPuan veriliyor. Ayrıca bu harcamanın TROY logolu kartla yapılması durumunda ilave 50 TL ekleniyor ve bu kısımdan kazanılbilecek toplam puan 1.300 TL'ye ulaşıyor.

Tüm bu farklı koşulların ve aşamaların eksiksiz yerine getirilmesi durumunda, bir kart sahibi kasım ayı boyunca toplamda 3.550 TL MaxiPuan sahibi olabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen Maximum Kart sahiplerinin, harcama yapmadan önce İşCep veya Maximum mobil uygulamaları üzerinden kampanyaya katılım sağlaması ve belirtilen tarihler arasında alışverişlerini tamamlaması gerekiyor. Mutfak bütçesini hafifletmek isteyenler için kasım ayının en avantajlı finansal fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.