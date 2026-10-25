Karadeniz türkülerinin arkasındaki kadın emeğine odaklanan “Koca Dünya”, dünya prömiyerini Ankara Film Festivali’nde yapacak. Burcu Yeşilbaş’ın yönettiği belgesel, İlknur Yakupoğlu ve Tonyalı kadınların hikâyeleri üzerinden kültürel hafızanın izini sürüyor. Peki, film ne anlatıyor, festival ne zaman düzenlenecek ve gösterim bilgileri nereden takip edilecek? İşte yeni duyurunun merak edilen ayrıntıları bu haberde.

Bir türküyü dinlerken sözlerini kimin söylediğini, ezgisini kimin oluşturduğunu her zaman bilmiyoruz. “Anonim” olarak tanınan eserlerin arkasında ise kuşaktan kuşağa aktarılan hayatlar, çalışma koşulları ve kişisel deneyimler bulunabiliyor. “Koca Dünya” belgeseli, Karadenizli kadınların bu kültürel üretimdeki yerini görünür kılmak için seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Burcu Yeşilbaş’ın yönettiği yapımın dünya prömiyerini 37. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında gerçekleştireceği duyuruldu. Uluslararası adı “Songs of the Mountain” olan film, kadınların sözlü tarihine ve türküler aracılığıyla taşıdıkları belleğe odaklanıyor.

Koca Dünya belgeseli ne anlatıyor?

Film, Karadeniz’de kadınların gündelik hayatları içinde ürettikleri türkülerin izini sürüyor. Yapımın açıklamasına göre tarlada, ahırda ve çalışma sırasında doğaçlama söylenen ezgiler, zamanla müzik dünyasında bilinen eserlere dönüşürken onları üreten kadınların isimleri geri planda kalabiliyor.

Belgeselin ele aldığı temel mesele, türkülerde duyulan kadın sesinin ve yaratıcılığının kayıtlarda ne ölçüde yer bulduğu. Bu nedenle anlatı yalnızca müziğe değil, kültürel üretimin kimler tarafından yapıldığına ve nasıl hatırlandığına da yöneliyor.

İlknur Yakupoğlu ve Tonyalı kadınlar anlatının merkezinde

“Koca Dünya”nın merkezinde yerel sanatçı İlknur Yakupoğlu ve Tonyalı kadınlar bulunuyor. Film, Yakupoğlu’nun kemençeyle kurduğu ilişki üzerinden kadınların müzik alanında karşılaştığı toplumsal kalıpları da ele alıyor.

Yapımın tanıtımında, bölgede erkeklerle özdeşleştirilen kemençeyi çalmayı sürdüren kadınların deneyimlerine dikkat çekiliyor. Böylece seyircinin karşısına yalnızca geçmişten kalan ezgiler değil, bugün de üretmeye ve kendini ifade etmeye devam eden kadınların hikâyeleri çıkıyor.

Sözlü tarih neden belgeselin odağında?

Yapım ekibi, modernleşme ve göçle birlikte kaybolma riski taşıyan kadın anlatılarını kayıt altına almayı amaçlıyor. Film hakkındaki açıklamalarda, kuşaklar arasında sözlü biçimde aktarılan deneyimlerin korunması öne çıkıyor.

Bu yaklaşım, belgeselin konusunu bir müzik dinletisinin ötesine taşıyor. Türküler; gündelik yaşamın, emeğin ve hatırlamanın bir parçası olarak ele alınıyor. Sivil Düşün’ün CAM platformundaki tanıtım da yapımı kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültürel haklar başlıkları altında konumlandırıyor.

Ankara Film Festivali 2026 ne zaman yapılacak?

Festivalin resmî açıklamasına göre 37. Ankara Film Festivali, 12–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfının düzenlediği organizasyonda ulusal uzun, belgesel ve kısa film yarışmaları bulunuyor.

“Koca Dünya”nın dünya prömiyeri duyurulmuş olsa da filmin kesin gösterim günü, seans saati ve bilet bedeli incelenen kaynaklarda doğrulanmış değil. Festivalin genel tarihini, belgeselin belirli bir gündeki gösterim saatiyle karıştırmamak gerekiyor.

Gösterim ve bilet bilgileri nereden takip edilir?

Belgeseli Ankara’da izlemek isteyenler, Ankara Film Festivali’nin resmî internet sitesindeki program ve bilet duyurularını takip edebilir. Seans bilgileri yayımlandığında film adı, tarih ve salon birlikte kontrol edilmeli.

Dünya prömiyeri, yapımın ilk kez seyirci karşısına çıkacağı gösterimi ifade ediyor. Bu duyuru, filmin aynı tarihte bütün sinemalarda vizyona gireceği veya çevrim içi izlemeye açılacağı anlamına gelmiyor.