Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg'un kasım ayı fiyatları, sıfır kilometre araç almayı planlayan vatandaşların gündeminde bulunuyor. T10X ve T10F modellerinin farklı donanım ve menzil seçenekleriyle satışa sunulduğu listede, giriş seviyesindeki fiyat farkı dikkat çekiyor. Ek donanımların toplam maliyete etkisi de yeni araç tercihinde belirleyici oluyor.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, elektrikli araç pazarında T10X ve T10F modelleriyle satışlarını sürdürüyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte her iki modelin başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve ek paket ücretleri yeniden araştırılmaya başlandı.

Togg'un 2 Kasım 2026 itibarıyla erişilebilen resmî fiyat listesinde en uygun başlangıç fiyatı T10F modelinde bulunuyor. SUV gövdeli T10X ise aynı menzil sınıfında biraz daha yüksek fiyatla satışa sunuluyor.

Her iki modelde standart menzil, uzun menzil ve dört tekerlekten çekişli seçenekler bulunuyor. Donanım yükseldikçe araçların satış fiyatları da değişiyor.

Togg T10F Kasım 2026 Fiyat Listesi

T10F modelinin açıklanan anahtar teslim fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL.

V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL.

V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL.

V2 4More: 3.217.937 TL.

Standart menzilli V1 ile uzun menzilli V1 arasında 310.620 TL fiyat farkı bulunuyor. V2 donanımına geçişte ise tutar 175.330 TL yükseliyor.

Togg T10X Kasım 2026 Fiyat Listesi

T10X'in dört farklı versiyon için açıklanan fiyatları şöyle:

V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL.

V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL.

V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL.

V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL.

T10X'in standart ve uzun menzilli giriş versiyonları arasında 310.620 TL fark bulunuyor.

T10X ve T10F Arasındaki Fiyat Farkları

İki modelin giriş versiyonları karşılaştırıldığında T10F, T10X'ten 24.068 TL daha uygun fiyatla listeleniyor.

V2 RWD Uzun Menzil seçeneklerinde fiyat farkı 40.070 TL'ye ulaşıyor. En üst versiyonlarda ise rakamlar birbirine oldukça yakın seyrediyor.

Cam Tavan ve Ek Donanım Fiyatları

Panoramik cam tavan T10F'te 50.000 TL, T10X'te 65.000 TL ek ücretle sunuluyor.

Teknoloji, konfor ve ses sistemi paketleri de seçilen versiyona göre toplam satın alma tutarını artırabiliyor.

Togg Anahtar Teslim Fiyatlarına Dahil Olan Giderler

Açıklanan fiyatlara ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil ediliyor. Trafik sigortası ve kasko ise ayrıca ödeniyor.

Fiyat listelerinde 15 Haziran 2026 geçerlilik başlangıcı belirtiliyor. Togg, satın alma işlemlerinde aracın teslim tarihindeki fiyatların esas alınacağını bildiriyor.