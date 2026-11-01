Üniversite öğrencilerinin iş hayatına adım atmasını kolaylaştıran İŞKUR Gençlik Programı, haftada üç gün katılım sağlayan gençlere 19 bin TL'ye varan ödeme imkanı sunuyor. Günlük 1.375 TL cep harçlığı ve sigorta desteği içeren bu kapsamlı istihdam hamlesinin şartları ve başvuru adımları netleşti.

Türkiye'de genç istihdamını artırmak, üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesi iş kültürüyle tanışmasını sağlamak ve kariyer basamaklarını daha sağlam adımlarla tırmanmalarına zemin hazırlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, geniş kitlelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bütçe detayları netleşen program, öğrencilere hem maddi destek hem de paha biçilemez bir iş deneyimi sunuyor.

Genç İstihdam Hamlesi-GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) çatısı altında yürütülen bu önemli proje, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında bütçesini rahatlatmak isteyen binlerce üniversitelinin radarına girmiş durumda. Peki, gündemden düşmeyen 19 bin TL'lik destek tam olarak ne anlama geliyor, kimleri kapsıyor ve başvuru süreci nasıl işletiliyor? Tüm merak edilenler haberimizin detaylarında yer alıyor.

İŞKUR Gençlik Programı ve 19 Bin TL Desteğin İçeriği Nedir?

Genç istihdamına yönelik atılan en kapsamlı adımlardan biri olan İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin iş yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Daha önceki uygulamalarda 15 bin TL seviyesinde bulunan aylık ödeme tutarı, güncel şartlar göz önüne alınarak 19 bin TL seviyesine çıkarıldı.

Bu finansal desteğin mekanizması ise belirli kurallara dayanıyor:

Günlük Harçlık Hesabı: Program kapsamında öğrencilere günlük 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor.

Haftalık Çalışma Düzeni: Öğrenciler haftada üç gün kamu kurumlarında, üniversitelerde veya protokol yapılan ilgili birimlerde görev alıyor.

Fiili Katılım Esası: Ödemeler sabit bir maaş gibi peşin olarak değil, fiilen katılım gösterilen gün sayısına göre hesaplanıyor. Dolayısıyla haftada 3 tam gün katılım sağlandığında aylık toplam tutar 19 bin TL'yi bulurken, bazı aylardaki gün hesaplamalarına bağlı olarak bu rakam 19 bin 250 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Katılım azaldığında ise ödeme orantılı olarak düşüyor.

Ayrıca bu süreçte gençlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası gibi temel sosyal güvenceleri aktif tutularak yasal güvence altına alınıyor. İK profesyonelleri ve özel sektör temsilcileri de bu modeli erken dönem yetenek kazanımı ve staj alternatifi olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyor.

Programa Başvurmak İçin Hangi Şartlar Aranıyor?

Her destek programında olduğu gibi İŞKUR Gençlik Programı için de belirlenen bazı kritik kriterler bulunuyor. Adayların hayal kırıklığı yaşamaması ve başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesi için bu şartları eksiksiz taşıması gerekiyor.

Başvuru için aranan temel şartlar şu başlıklar altında toplanıyor:

T.C. Vatandaşlığı: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

Yaş Sınırı: Başvuru yapacak gençlerin 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

İŞKUR Kaydı: Adayların sistem üzerinde İŞKUR’a kayıtlı iş arayan statüsünde bulunması şarttır.

Örgün Eğitim Şartı: En kritik maddelerden biri olan eğitim durumu, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki örgün eğitim programlarına kayıtlı olmayı gerektiriyor.

Açık Öğretim Hariç: Açık öğretim veya uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olan öğrenciler ne yazık ki bu destek kapsamının dışında tutuluyor. Başvuru yapacak adayların mutlaka örgün eğitim öğrencisi olması bekleniyor.

NEET İşgücü Uyum Programı Kimleri Kapsıyor?

İŞKUR'un genç istihdamı için devreye soktuğu bir diğer önemli kol ise NEET İşgücü Uyum Programı olarak öne çıkıyor. Eğitimde, istihdamda veya herhangi bir mesleki eğitim programında yer almayan (NEET) gençleri hedefleyen bu yapı, GÜÇ çatısı altında yürütülüyor ancak İŞKUR Gençlik Programı'ndan tamamen ayrı bir başvuru akışıyla ilerliyor.

NEET programının işleyiş adımları şu şekilde sıralanıyor:

Hedef Kitle Tespiti: Herhangi bir okulda kaydı bulunmayan ve halihazırda bir iş gücü faaliyetine katılmayan gençler merkeze alınıyor. Kayıt ve Profil Oluşturma: Adaylar İŞKUR üzerinden profillerini aktif hale getirerek yaş ve çalışma geçmişi bilgilerini sisteme işliyor. Eşleştirme ve Yönlendirme: İlgili il müdürlükleri, adayın profiline uygun olarak mesleki rehberlik, kısa süreli kurs veya işgücü uyum faaliyetlerini belirliyor. Destek Süreci: Bu süreçte de katılımcılara günlük cep harçlığı ödeniyor ve sigorta güvencesi sağlanıyor.

Bu program, formal iş deneyimi olmayan gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması açısından hem bireyler hem de kurumlar için büyük bir fırsat penceresi aralıyor.

Başvuru Adımları Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Programlardan yararlanmak isteyen gençlerin izleyeceği yol oldukça pratik ve tamamen dijital ortamda gerçekleşiyor. Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra ilan edilen açık pozisyonları ve programları inceleyerek kendilerine en uygun olan seçeneğe başvurusunu iletebiliyor.

Süreç temel olarak sisteme kayıt, uygun ilan araması, başvuru ve yerleştirme aşamalarından oluşuyor. Hem eğitim bütçesine katkı sağlamak hem de profesyonel iş dünyasının kapılarını erken yaşta aralamak isteyen binlerce üniversite öğrencisi, İŞKUR'un bu dev hamlesini yakından takip etmeyi sürdürüyor.