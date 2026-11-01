Kasım ayı, sinema tutkunları için hem beyaz perdede hem de dijital yayın platformlarında adeta bir film festivali havasında geçecek. Johnny Depp’li dev bütçeli yapımlardan yeni Açlık Oyunları halkasına, Godzilla’nın devam filminden festivallerden ödülle dönen prestijli yerli ve yabancı dramalara kadar merakla beklenen 10 filmi sizler için derledik.

Sonbaharın son ayına girerken sinema salonları ve dijital yayın devleri, izleyicileri ekrana kilitleyecek muazzam bir içerik seçkisi sunuyor. Ödül sezonuna göz diken bağımsız festival filmlerinden, izleyicileri heyecanlandıran devam halkalarına ve dünyaca ünlü yıldızların başrolünde yer aldığı yüksek bütçeli yapımlara kadar pek çok film bu ay vizyona giriyor ve dijital platformlarda yerini alıyor. İşte Kasım ayında mutlaka radaranıza almanız gereken 10 dikkat çekici film:

1. Ebenezer: Bir Noel Şarkısı (Ebenezer: A Christmas Carol)

Usta oyuncu Johnny Depp, uzun bir aradan sonra büyük bütçeli bir Hollywood projesiyle geri dönüyor. 13 Kasım’da vizyona girecek filmde Ti West yönetmen koltuğunda oturuyor. Charles Dickens’ın ölümsüz eserinden uyarlanan Ebenezer: Bir Noel Şarkısı, Noel arifesinde doğaüstü ziyaretçilerle yüzleşerek hayatını değiştirmek zorunda kalan cimri Ebenezer Scrooge’un fantastik hikayesini ekrana taşıyor.

2. Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikonik serinin 24 yıl öncesine odaklanan bu prequel yapımı, 20 Kasım’da sinemalarda olacak. Francis Lawrence’ın yönettiği The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride Haymitch Abernathy olarak tanıdığımız karakterin gençlik yıllarında katıldığı 50. Açlık Oyunları’ndaki yaşam mücadelesini anlatıyor.

3. Olası Aşklar (Possible Love)

Venedik Film Festivali’nden ödüllerle dönen Güney Kore yapımı drama, 6 Kasım’da Netflix izleyicisiyle buluşuyor. Lee Chang-dong’un yönettiği Olası Aşklar, işsiz kalan bir adam ile eşinin bir belgesel yönetmeni çiftle yollarının kesişmesi sonucu ortaya çıkan bastırılmış arzuları ve gizli tutkuları derinlemesine işliyor.

4. Godzilla Minus Zero

Büyük beğeni toplayan ilk halkanın devamı niteliğindeki devasa yapım, 13 Kasım’da vizyona giriyor. Takashi Yamazaki’nin yönettiği Godzilla Minus Zero, felaketin izlerini silmeye çalışan Shikishima ailesinin iki yıl sonra ortaya çıkan daha büyük ve amansız bir canavar tehdidiyle yeniden yüzleşmesini konu alıyor.

5. Ramayana: Efsanenin Doğuşu (Ramayana: Rise Of A Legend)

450 milyon dolara yaklaşan devasa bütçesiyle Hindistan sinema tarihinin en pahalı yapımı unvanını taşıyan film, 6 Kasım’da beyaz perdede yerini alıyor. Nitesh Tiwari imzalı Ramayana: Efsanenin Doğuşu, evrenin kaderini belirleyecek doğruluk timsali bir Prens ile ölümsüz bir hükümdar arasındaki epik savaşı konu ediniyor.

6. Buruk Noel (Bitter Christmas)

İspanyol sinemasının efsane ismi Pedro Almodóvar’ın yeni çalışması Buruk Noel, 13 Kasım’da izleyiciyle buluşuyor. Annesini kaybettikten sonra yas tutmak yerine kendisini işe adayan bir reklam yöneticisinin geçirdiği panik atak sonrası Lanzarote adasında yaşadığı içsel yüzleşmeyi konu alan film, kara komedi ve drama ögelerini harmanlıyor.

7. Kağıttan Kaplan (Paper Tiger)

Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller gibi yıldız isimleri bir araya getiren gerilim filmi, 27 Kasım’da sinemalarda olacak. James Gray imzalı Paper Tiger, 1986 yılının New York’unda ailelerine daha iyi bir gelecek kurmak isterken Rus mafyasıyla tehlikeli bir ilişkiye giren iki kardeşin sürükleyici öyküsünü işliyor.

8. Vahşi At Dokuz (Wild Horse Nine)

Martin McDonagh’ın yeni filmi Wild Horse Nine, 6 Kasım’da vizyona giren en prestijli yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Sam Rockwell ve Steve Buscemi’nin başrollerini paylaştığı film, 1973 Şili’sinde Santiago’dan Easter Adası’na uzanan tekinsiz ve tehlikeli bir göreve sürüklenen iki CIA ajanının hikayesine odaklanıyor.

9. Madden

Amazon Prime Video platformunun Kasım ayındaki en iddialı yapımı olan Madden, 18 Kasım’da yayınlanacak. Nicolas Cage ve Christian Bale’ı buluşturan biyografik film, efsanevi NFL koçu John Madden’ın koçluğu bıraktıktan sonra TV yorumculuğuna ve küresel bir oyun ikonuna dönüşme sürecini anlatıyor.

10. Cinlerin Düğünü

Ferit Karahan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve uluslararası festivallerde ses getiren Cinlerin Düğünü, 6 Kasım’da vizyona girecek en dikkat çekici yerli yapım. Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı film, Anadolu’nun ücra bir köyünde kız kardeşlerinin düğünü için toplanan kardeşlerin nesiller boyu saklanan karanlık aile sırlarıyla yüzleşmesini konu alıyor.