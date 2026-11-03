Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte Kasım 2026 kira artış oranı netleşti. On iki aylık ortalama TÜFE değişimine göre yasal tavan zam oranı yüzde 31,23 olarak belirlenirken; özellikle 20 bin, 25 bin ve 30 bin TL kira ödeyenler için yeni rakamlar hesaplandı.

Milyonlarca konut ve iş yeri sahibi ile kiracıyı yakından ilgilendiren Kasım 2026 dönemi kira artış oranları resmen açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2026 Salı günü duyurulan ekim ayı enflasyon verileri, yeni sözleşme yenileyecek olan vatandaşlar için tavan zam sınırını belirledi.

Ekonomideki gelişmeleri ve fiyat istikrarı süreçlerini yakından takip eden kesimler için açıklanan bu oran, kasım ayı boyunca yapılacak kira artışlarında yasal üst sınır olarak uygulanacak.

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Yüzde Kaç Oldu?

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Ancak kira sözleşmelerinde artış hesaplanırken yıllık enflasyon rakamları değil, kanuni düzenlemeler gereği 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı baz alınıyor. Bu doğrultuda hesaplanan Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 olarak resmiyet kazandı.

Buna göre, kasım ayında sözleşmesi yenilenecek olan konut ve çatılı iş yeri kiraları için ev sahipleri, yasal olarak yüzde 31,23 oranından daha yüksek bir zam talep edemeyecek. Ancak tarafların anlaşması durumunda bu oranın altında bir artış yapılması önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor.

Kira Artış Tavanındaki Düşüş Eğilimi Sürüyor

Piyasalarda yakından izlenen bir diğer detay ise kira artış tavanındaki aylık değişim oldu. Bir önceki ay olan Ekim 2026 döneminde konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yasal kira artış oranı yüzde 31,49 seviyesindeydi. Kasım ayında açıklanan yüzde 31,23 oranıyla birlikte tavan zam oranı bir önceki aya göre 0,26 puan azaldı. Böylece kira artışlarındaki kademeli yavaşlama ve düşüş eğilimi kasım ayında da kesintisiz olarak devam etmiş oldu.

Her Kiraya Otomatik Zam Geliyor Mu?

Haberde paylaşılan örnek rakamlar ve hesaplama tabloları, herkesin kirasına doğrudan yüzde 31,23 oranında zam yapıldığı anlamına gelmiyor.

Bu oran, mevcut sözleşme dönemi gelen ve sözleşmesi kasım ayında yenilenen aboneler için kanunen uygulayabilecek azami artış sınırını (tavan fiyatı) ifade ediyor. Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmaya bağlı olarak bu oranın altında zam yapılması tamamen yasal ve mümkündür.

20 Bin, 25 Bin ve 30 Bin TL Kira Ödeyenler İçin Yeni Hesaplama Tablosu

Kasım ayında sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşların merakla beklediği güncel zam tutarları ve yeni kira bedelleri, yüzde 31,23'lük yasal tavan oranına göre kademe kademe hesaplandı. İşte farklı kira seviyelerine göre yeni dönem rakamları:

10.000 TL Mevcut Kira: 3.123 TL artış tutarı ile yeni kira 13.123 TL

15.000 TL Mevcut Kira: 4.684,50 TL artış tutarı ile yeni kira 19.684,50 TL

20.000 TL Mevcut Kira: 6.246 TL artış tutarı ile yeni kira 26.246 TL

25.000 TL Mevcut Kira: 7.807,50 TL artış tutarı ile yeni kira 32.807,50 TL

30.000 TL Mevcut Kira: 9.369 TL artış tutarı ile yeni kira 39.369 TL

35.000 TL Mevcut Kira: 10.930,50 TL artış tutarı ile yeni kira 45.930,50 TL

40.000 TL Mevcut Kira: 12.492 TL artış tutarı ile yeni kira 52.492 TL

50.000 TL Mevcut Kira: 15.615 TL artış tutarı ile yeni kira 65.615 TL

Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Yasal Haklar

Gayrimenkul hukukuna göre, kira artış oranlarında tavan sınırın aşılması yasal olarak mümkün değildir. Ev sahiplerinin kanuni sınırın üzerinde zam talep etmesi durumunda kiracıların hukuki yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.

Uzmanlar, tarafların mağduriyet yaşamaması ve olası anlaşmazlıkların önlenmesi adına sözleşme yenileme dönemlerinde TÜİK tarafından açıklanan resmi 12 aylık ortalama TÜFE verilerini baz alarak karşılıklı mutabakat sağlamasını tavsiye etmektedir. Kasım ayında kontratı yenilenecek olan milyonlarca kiracı, açıklanan bu yeni oran doğrultusunda bütçe planlamalarını şimdiden güncelliyor.