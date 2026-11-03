Otogaz fiyatlarına gelen litre başına 9,50 liralık dev zammın ardından Ankara'da otogazın litre fiyatı 50,79 liraya yükseldi. Bu sert artışla birlikte 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti tek seferde 475 lira artarken, otogaz ile benzin arasındaki fiyat makası da önemli ölçüde daraldı.

Türkiye genelinde araç sahiplerini ve özellikle otogazlı otomobil kullanan vatandaşları doğrudan ilgilendiren büyük bir fiyat hareketi yaşandı. 3 Kasım 2026 sabahı pompaya yansıyan sert artış, akaryakıt piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otogazın litresine gelen 9,50 liralık dev zam, sürücülerin bütçesini sarsarken depo dolum maliyetlerini de rekor düzeyde yukarı taşıdı. Başkentte ve diğer büyükşehirlerde hissedilen bu artış, otomobil sahiplerinin hesaplarını altüst etti.

Ankara'da Otogaz Fiyatı 50 Lirayı Aştı

Yapılan son düzenlemeyle birlikte dört büyük fiyat bölgesinde de litre başına 9,50 lira olarak uygulanan artış, otogaz tabelalarını değiştirdi. Geçmiş fiyat kayıtlarına göre Ankara’da 1 ve 2 Kasım tarihlerinde 41,29 lira olan otogazın litre fiyatı, 3 Kasım itibarıyla 50,79 liraya yükseldi. Bu durum, başkentteki otogaz fiyatlarında tek gecede yaklaşık yüzde 23 oranında bir artış yaşandığını ortaya koydu. Benzer şekilde İstanbul ve İzmir'de de fiyatlar 50 lira barajını aşarak yeni bir eşiğe ulaştı.

Bir Depo Otogaz 475 Lira Daha Pahalıya Doluyor

Litre fiyatındaki 9,50 liralık bu keskin yükseliş, doğrudan araç depolarının maliyetine yansıdı. Sürücülerin sıklıkla tercih ettiği depo hacimlerine göre hesaplanan ek maliyetler bütçeleri zorlayacak boyutlara ulaştı:

40 litrelik depo: Sürücünün cebinden 380 TL daha fazla çıkıyor.

50 litrelik standart depo: Dolum maliyeti tek seferde 475 TL artış gösteriyor.

60 litrelik büyük depo: Ek maliyet tam 570 TL'ye ulaşıyor.

Özellikle ayda iki kez 50 litrelik otogaz deposunu tamamen dolduran bir sürücünün aylık ek yükü 950 lirayı bulurken, bu maliyetin bir yıl boyunca sürmesi halinde yıllık fazladan ödeme 11 bin 400 lirayı aşıyor.

LPG ile Benzin Arasındaki Fiyat Makası Daraldı

Otogazın en büyük cazibesi olan ekonomik sürüş avantajı, bu son zamla birlikte ciddi bir darbe aldı. Zam öncesinde Ankara’da 41,29 lira olan otogaz, 81,40 liralık benzinin yaklaşık yüzde 50,7’sine denk gelirken; 3 Kasım itibarıyla otogaz 50,79 liraya, benzin ise 81,50 liraya yükseldi. Böylece otogaz fiyatının benzine oranı yüzde 62,3 seviyesine çıktı.

İki yakıt arasındaki litre fiyatı farkı 40,11 liradan 30,71 liraya gerilerken, otogazın sağladığı fiyat avantajı da belirgin şekilde azaldı. Sürücüler, artan maliyetler karşısında yeni bütçe planlamaları yapmaya başlarken, akaryakıt piyasasındaki hareketliliğin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.