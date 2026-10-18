Keçiören Belediyesi, çalışanlarının kişisel gelişimini desteklemek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle özel bir eğitim düzenledi. Doç. Dr. Gözde İkizer tarafından verilen "Stres ve Öfkeyle Başa Çıkmak" konulu programda, personele zorlu iş süreçlerinde uygulanabilecek pratik yöntemler aktarıldı.

Yerel yönetim hizmetlerinin kalitesini artırmak, vatandaş odaklı çalışmaları daha verimli hale getirmek ve personelin mesleki ile kişisel gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen eğitim programlarına bir yenisi daha eklendi. Keçiören Belediyesi, çalışanlarının iş yaşamındaki stres faktörleriyle başa çıkabilmesini ve iletişim becerilerini güçlendirmesini hedefleyen kapsamlı bir seminer düzenledi. Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklaşa yürütülen organizasyon, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Intensif bir tempoda çalışan belediye personelinin psikolojik dayanıklılığını artırmayı ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı tesis etmeyi amaçlayan bu anlamlı buluşma, çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Programda, günlük iş hayatında karşılaşılan zorlukların yönetilmesine dair kritik bilgiler paylaşıldı.

Klinik Psikolojiden Pratik Araçlar Anlatıldı

Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve "Stres ve Öfkeyle Başa Çıkmak: Klinik Psikolojiden Pratik Araçlar" başlığını taşıyan eğitim programının konuşmacısı alanında uzman bir isim oldu. Doç. Dr. Gözde İkizer tarafından sunumu gerçekleştirilen eğitimde, belediye personelinin yoğun mesai saatlerinde karşılaştığı stres kaynakları masaya yatırıldı.

Doç. Dr. İkizer, yaptığı kapsamlı sunumda stres ve öfkenin insan bedeni, düşünce yapısı ve davranış modelleri üzerindeki doğrudan etkilerini katılımcılarla paylaştı. Bu olumsuz duyguların erken belirtilerini fark etmenin, kriz anlarını yönetmek adına ilk ve en önemli adım olduğuna dikkati çekti. Özellikle belediye hizmetlerinde vatandaşlarla birebir ve yoğun temas halinde olan personelin yaşadığı zaman baskısı, iş yükü ve zorlu iletişim süreçleri detaylıca ele alındı.

Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü İçin Etkili Yöntemler

Günlük iş yaşamında ve bireysel hayatta karşılaşılan stresin yönetilmesinde pratik çözümler sunulan eğitimde, uygulanabilir teknikler tek tek sıralandı. Personele aktarılan başlıca yöntemler şunları kapsadı:

Nefes ve Gevseme Egzersizleri: Anlık stres patlamalarını önlemek ve bedeni sakinleştirmek için kısa süreli nefes teknikleri.

Zamanı Etkili Kullanma: Yoğun iş temposunda öncelik belirleme ve iş yükünü dengeli bir şekilde planlama becerileri.

Olumsuz Düşünceleri Yeniden Değerlendirme: Zihinsel süreçleri olumluya dönüştürerek problem çözme odaklı yaklaşım geliştirmek.

Öfke Kontrolü ve Empati: Ani tepkilerden kaçınarak karşı tarafı etkin dinleme, empati kurma ve sağlıklı sınırlar oluşturma yolları.

Teorik Bilgiler Pratik Örneklerle Desteklendi

Yalnızca teorik bilgilerin aktarılmadığı, aynı zamanda günlük yaşamdan örnekler ve uygulamalı çalışmalarla zenginleştirilen eğitim, katılımcılara interaktif bir deneyim sundu. Çalışanların hem kurum içi iletişim süreçlerinde hem de dış ilişkilerde daha bilinçli, sakin ve çözüm odaklı hareket etmelerine zemin hazırlayan bu program, katılımcılardan tam not aldı.

Keçiören Belediyesi yetkilileri, personelin moral ve motivasyonunu yüksek tutacak, iş verimliliğini artıracak bu tür sosyal ve mesleki gelişim eğitimlerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti. Yerel yönetim hizmetlerinin insan odaklı bir anlayışla sürdürülebilmesi için ruh sağlığı ve stres yönetimi gibi konuların hayati önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.