Keçiören Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'nde özel bir buluşma gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle renklenen programda, ilçe genelinde görev yapan din görevlileri bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkentin en önemli yerel yönetim merkezlerinden biri olan Keçiören Belediyesi, toplumsal ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sunmak amacıyla anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ilçe genelinde görev yapan çok sayıda din görevlisi bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle manevi bir atmosferde gerçekleşen programda, din görevlilerinin toplumun manevi hayatındaki rehberlik rolü ele alındı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program yoğun ilgi gördü. Etkinliğe; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Elmas, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel ve parti teşkilatı mensupları, belediye meclis üyeleri ile din görevlileri katıldı.

Başkan Mesut Özarslan: "Camiler Birlikte Direncimizdir"

Programda yaptığı konuşmada camilerin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesindeki kritik önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, din görevlilerinin toplumun manevi hayatındaki rehberlik misyonuna dikkat çekti. Göreve geldikleri günden bu yana ilçe genelindeki ibadethanelere yönelik yürütülen destek çalışmalarına değinen Özarslan, şu ifadeleri kullandı: "Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle bugün sizlerle beraber olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Camilerimiz sadece taştan ve tuğladan ibaret binalar değildir. Camiler birliğimizin, dirliğimizin, beraberliğimizin ibadethaneleridir. Sizler de genciyle yaşlısıyla toplumumuza rehberlik eden müstesna, çok kıymetli insanlarsınız. O yüzden sizler bizim başımızın tacısınız."

Belediye olarak ilçedeki camilere ve Kur'an kurslarına yönelik bakım, onarım, tadilat, klima, halı ve avize gibi eksiklerin giderilmesi noktasında gereken tüm yardımların yapıldığını belirten Özarslan, bu çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Müftülükten Belediye Yönetimine Teşekkür

Keçiören İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Elmas da programda yaptığı konuşmada, din görevlilerinin fedakarlıklarına ve kamu kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmalara değindi. Elmas, gerçekleştirilen buluşmanın birlik ve beraberliği pekiştirme noktasında çok kıymetli olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu kıymetli buluşmayı sağlayan başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ekibine, İlçe Müftülüğümüz ve bütün personelimiz adına şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirme noktasında bizlere her zaman olduğu gibi ön ayak oldular. Camiler, kubbesi altında fakirin, makam sahibi olanın ve olmayanın buluştuğu manevi bir sofradır. Bu sofranın da gönül mimarları din görevlisi arkadaşlarımızdır."

AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel de konuşmasında tüm imam ve din görevlilerine emekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

İlahi Dinletisi ve Hediye Takdimi ile Sona Erdi

Programın devamında Keçiören Müftülüğü İlahi Korosu tarafından birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirildi. Katılımcıların manevi duygularını artıran dinletinin ardından, günün anısına protokol üyeleri ve din görevlileri arasında hediye takdimleri gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile Keçiören İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Elmas karşılıklı hediye takdiminde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.