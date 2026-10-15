Keçiören Belediyesi, Ovacık Mahallesi’nin Karakaya bölgesinde yıllardır süren imar ve mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü duyurdu. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yeni tapuların hak sahiplerine teslim edildiğini ve bölgenin ruhsata açık hale getirildiğini açıkladı. Ovacık ile Bağlum arasındaki 160 hektarlık alanda düşük yoğunluklu yapılaşma, yeşil alanlar ve sosyal yaşam odaklı bir yerleşim düzeni hedeflendiği belirtildi.

Keçiören’de Ovacık Mahallesi’nin Karakaya bölgesini ilgilendiren imar ve mülkiyet sürecinde yeni gelişme yaşandı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 20 yılı aşkın süredir devam eden sorunların çözüldüğünü ve yeni tapuların hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Belediyenin duyurusunda, Ovacık ile Bağlum arasında kalan alanın planlı gelişimine yönelik hedefler de paylaşıldı.

Açıklamanın merkezinde orman sınırı ve tapu şerhi sorunlarının giderilmesi, yeni tapuların teslimi ve bölgenin ruhsata açık hale getirilmesi bulunuyor. Belediye, çalışmaların ardından 160 hektarlık alanda düşük yoğunluklu bir yerleşim hedeflenmektedir.

Düzenleme hangi alanı kapsıyor?

Güncel belediye açıklamasında söz edilen yer, Ovacık Mahallesi’nin Karakaya bölgesi. Alan, Ovacık ile Bağlum arasında tarif ediliyor. Duyuruda büyüklük 160 hektar, başka bir ifadeyle yaklaşık 1,6 milyon metrekare olarak aktarıldı.

Buradaki konum bilgisi, Ovacık ve Bağlum’un tamamının aynı düzenleme kapsamında olduğu anlamına gelmiyor. Bir taşınmazın uygulama alanında bulunup bulunmadığını öğrenmek için mahalle adının yanında ada ve parsel bilgisinin de kontrol edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Ovacık’taki Karakaya mevkii ile başka bir duyuruda geçen Karakaya Mahallesi adları birbirine karıştırılmamalı. Belediyenin imar ilanlarında mevkii, mahalle ve parsel bilgileri ayrı ayrı belirtiliyor.

Karakaya’daki imar süreci neden uzadı?

Bölgenin planlama geçmişi, belediyenin faaliyet raporlarında da yer alıyor. 2022 yılı faaliyet raporuna göre, Karakaya mevkii için hazırlanan planlar 2018’de onaylandı. Sonraki parselasyon çalışmaları kapsamında hazırlanan uygulamanın 2020’de tapuya tescil edildiği belirtildi.

Ancak aynı raporda, imar planının Ankara 17. İdare Mahkemesinin 10 Kasım 2020 tarihli kararıyla iptal edildiği bilgisi bulunuyor. İptalin ardından kurum görüşlerinin yeniden istendiği ve planların yenilenmesine yönelik sürecin başlatıldığı aktarılıyor. Bu kayıtlar, bölgedeki işlemlerin neden yeniden planlama aşamasına döndüğünü göstermektedir.

İmar ve parselasyon duyurularında hangi tarihler var?

Keçiören Belediyesinin Ovacık–Karakaya mevkiine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı duyurusunda, mevkii olarak Ovacık, Kanuni ve Kafkas mahalleleri belirtiliyor. İlanda, Keçiören Belediye Meclisinin 2 Ocak 2023 ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Eylül 2023 tarihli kararlarına yer veriliyor. Planın 26 Aralık 2023’ten itibaren bir ay askıya çıkarıldığı açıklanıyor.

Daha sonraki aşamada, 82327 numaralı parselasyon planı için de ilan yayımlandı. Ovacık Mahallesi Karakaya mevkiindeki bu uygulamanın, Keçiören Belediye Encümeninin 29 Ocak 2026 tarihli 381 sayılı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 2 Nisan 2026 tarihli 788 sayılı kararlarıyla onaylandığı bildirildi. İlanda askı başlangıcı 22 Nisan 2026 olarak gösterildi.

Hak sahipleri için ne değişiyor?

Belediyenin son açıklamasına göre hak sahipleri açısından somut gelişme, yeni tapuların teslim edilmesi ve bölgenin ruhsat işlemlerine açık hale gelmesi. Özarslan, ilgili kurumlarla yürütülen çalışmalar sonucunda mülkiyet ve planlama sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirtiyor.

Ancak açıklama, bütün parsellere aynı büyüklükte veya aynı koşullarda yapı yapılabileceği yönünde bilgi içermiyor. Kat sayısı, yapılaşma hakkı, kullanım kararı ve diğer teknik koşullar, ilgili parselin planı ve plan notları üzerinden öğrenilmeli. Tapu teslimi ile belirli bir yapı projesinin ruhsatlandırılması aynı işlem değil.

Hak sahiplerinin yeni tapularındaki ada, parsel, yüzölçümü ve hisse bilgilerini kontrol etmesi, ardından taşınmaza ait güncel imar durumunu öğrenmesi gerekiyor.

Ovacık–Bağlum arasında nasıl bir yerleşim hedefleniyor?

Belediye, bölge için düşük yoğunluklu yapılaşma, ormanla bütünleşen yeşil alanlar ve dere koridorlarının korunması hedeflerini açıklıyor. Eğitim alanları ve ortak yaşam mekânları da paylaşılan yaklaşımın parçaları arasında bulunuyor. Bunlar, duyuruda gelecek yerleşim düzeni için ifade edilen hedefler.