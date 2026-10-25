Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşcağız Mola Evi, 3–6 yaş arasındaki özel gereksinimli çocukları ağırlarken ailelere günlük işlerini yapabilecekleri zaman sağlıyor. Ücretsiz hizmetten yararlanmak için başvuru koşullarının karşılanması ve randevu alınması gerekiyor. İşte Keçiören’deki merkezin adresi, hizmet süresi, gerekli rapor bilgisi ve internet üzerinden başvuru yapmak isteyen ailelerin önceden bilmesi gereken önemli ayrıntılar burada.

Çocuğunu güvenli bir ortamda bırakıp günlük işlerini tamamlamak, özel gereksinimli çocukların aileleri için önemli bir ihtiyaç olabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Keçiören’deki Kuşcağız Mola Evi, çocukların uzman personel eşliğinde vakit geçirmesini sağlarken ailelere de kendilerine ve gündelik sorumluluklarına zaman ayırma imkânı sunuyor.

ABB’nin 24 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre merkez, 3–6 yaş arasındaki özel gereksinimli çocuklara ücretsiz hizmet veriyor. Çocukların sosyalleşmesini ve çeşitli becerilerini geliştirmesini destekleyen etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kuşcağız Mola Evi’nden kimler yararlanabilir?

Belediyenin Mola Evleri hizmet sayfasında başvuru için Ankara’da ikamet edilmesi, çocuğun ÇÖZGER raporunun bulunması ve ağır engelinin olmaması koşulları belirtiliyor. Başvurunun uygun bulunması hâlinde aileler randevu sistemiyle hizmet alabiliyor.

ÇÖZGER, çocukların özel gereksinimlerinin değerlendirildiği raporu ifade ediyor. Ailelerin rapordaki ifadelerin kabul koşullarını karşılayıp karşılamadığını merkezden öğrenmesi önemli. Yalnızca yaş aralığının uygun olması, diğer başvuru koşullarının da sağlandığı anlamına gelmiyor.

ABB Mola Evi randevusu nasıl alınır?

Yeni duyuruda aileler, ABB Mola Evleri randevu sayfasına yönlendiriliyor. Kuşcağız Mola Evi için başvuru yapmak isteyenlerin belediyenin bu adresini kullanması gerekiyor.

İnternet sayfasına ulaşmakla randevunun tamamlanması aynı şey değil. Başvurunun alındığına ve hizmet gününe ilişkin sonucu kontrol etmek, merkeze gitmeden önce belirsizliği giderecektir. Randevu ekranının ayrıntılı form alanları bu incelemede görüntülenemediği için istenen bilgiler veya onay adımları hakkında kesin bir sıralama verilemiyor.

Başvuru sırasında sorun yaşayan aileler, merkezin bilgi ve kayıt telefonlarından yardım isteyebilir. Raporun uygunluğu, ilk başvuruda hazırlanacak belgeler ve boş randevu saatleri de aynı görüşmede sorulabilir.

Çocuklar merkezde ne kadar kalabiliyor?

ABB’nin hizmet açıklamasına göre, koşulları uygun bulunan çocuklar için günlük üç saatlik hizmet sunuluyor. Bu süre, ailenin gününü planlaması açısından belirleyici. Hizmet, bütün gün süren bir bakım programı olarak değerlendirilmemeli.

Ailelerin teslim ve teslim alma saatlerini randevu bilgisiyle birlikte netleştirmesi yararlı olacaktır. Çocuğun günlük alışkanlıkları, iletişim biçimi veya personelin bilmesi gereken özel ihtiyaçları varsa bunların ilk görüşmede paylaşılması da sürecin planlanmasına yardımcı olabilir.

Hizmet saatleri ve adres bilgisi

ABB’nin yeni duyurusunda merkezlerin hafta içi 09.00–17.00 saatleri arasında hizmet verdiği belirtiliyor. Genel Mola Evleri sayfasında ise 08.00–17.00 bilgisi bulunuyor. Bu farklılık nedeniyle ailelerin özellikle ilk ziyaret öncesinde kendi randevu saatini telefonla teyit etmesi uygun olacaktır.

Kuşcağız Mola Evi’nin yeni duyuruda verilen adresi Kuşcağız Mahallesi, Sanatoryum Caddesi No:263, D Blok, Keçiören/Ankara. Bilgi ve kayıt için 0312 380 03 29 ve 0312 381 28 30 numaraları yayımlanıyor.

Engelliler Lokali ile Mola Evi aynı yaş grubuna hizmet vermiyor

Aynı merkezle ilgili açıklamalarda farklı yaş aralıkları görülmesi ailelerin kafasını karıştırabilir. Kuşcağız Engelliler Lokali’nin 14–45 yaş grubuna yönelik hizmetleriyle, Mola Evi’nin 3–6 yaş çocuklara sunduğu destek ayrı programlar. Başvuru yapılırken seçilen hizmetin çocuğun yaşına ve ihtiyacına uygun olması gerekiyor.