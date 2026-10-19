Keçiören Belediyesi ile Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Derneği iş birliğinde Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerin Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı", başkentte geniş yankı uyandırdı. Aile yapısının korunması, rehabilitasyon süreçleri ve tedavi sonrası sosyal uyum konularının ele alındığı çalıştayda, gençlerin bu süreçteki aktif rolü vurgulandı.

Toplumların geleceğini tehdit eden en büyük sorunların başında gelen bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin öncülüğünde hayata geçirilen projeler hız kesmeden devam ediyor. Başkentin en kalabalık ve dinamik ilçelerinden biri olan Keçiören, bu kez çok anlamlı ve kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Keçiören Belediyesi ile Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Derneği ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tarihi ve kültürel dokusuyla dikkat çeken Estergon Türk Kültür Merkezi'nde "Gençlerin Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve bağımlılıkla mücadelede bilimsel yöntemlerin izlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, uzman isimleri ve gençleri bir araya getirdi.

Yoğun Katılımla Gerçekleşen Programda Önemli İsimler Yer Aldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştay, protokolün ve gençlerin yoğun katılımına sahne oldu. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ı temsilen çalıştayda yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, programın açılışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çalıştaya ayrıca İlahiyatçı-Yazar ve Keçiören Belediyesi Başkan Başdanışmanı Ayşe Sucu, Bağımlılıkla Mücadele Gençlik Derneği Başkanı Noah Berk Kılıç ve dernek üyesi çok sayıda genç katılım sağladı.

Programda söz alarak gençlerin bu süreçteki aktif sorumluluk üstlenmesinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Keçiören Belediyesi olarak gençlerin öncülük ettiği tüm bilimsel, sosyal ve koruyucu projelere kesintisiz destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ayşe Sucu'dan Saha Ziyaretleri ve Aile Vurgusu

Çalıştayda konuşma yapan Dernek Onursal Başkanı, İlahiyatçı-Yazar ve Keçiören Belediyesi Başkan Başdanışmanı Ayşe Sucu, bağımlılığın aileler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine değindi. Gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde ailelerin yaşadığı derin dramlara ve sorunlara bizzat tanıklık ettiğini belirten Sucu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir seferberlik gerektirdiğini vurguladı.

Keçiören Belediyesi'nin bu alanda yürüttüğü vizyoner çalışmaları yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını belirten Sucu, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Dernek Başkanı Noah Berk Kılıç ise yaptığı konuşmada, koruyucu ve önleyici çalışmaların önemine işaret ederek, mahallelerin farklı ihtiyaçlarını gözeten ve insan onurunu esas alan projeler geliştireceklerini belirtti.

Bağımlılık Üç Farklı Oturumda Masaya Yatırıldı

Çalıştay kapsamında oluşturulan özel oturumlarda, bağımlılıkla mücadele sorunu çok boyutlu bir şekilde ele alındı ve çözüm önerileri üretildi:

Aile Oturumu (Kadın, Çocuk ve Genç): Aile yapısının güçlendirilmesi, ev içi iletişim mekanizmaları ve gençleri risk faktörlerinden koruyacak erken uyarı sistemleri detaylıca tartışıldı.

Sosyoekonomik Düzey ve Bağımlılık: Ekonomik zorlukların, çevresel koşulların ve mahalle dinamiklerinin bağımlılık riski üzerindeki doğrudan etkileri bilimsel verilerle değerlendirildi.

Tedavi Sonrası Sosyal Uyum ve Bağımlılığın Sistemik Yansımaları: Bağımlılık tedavisini tamamlayan bireylerin yeniden topluma kazandırılması, tıbbi ve psikolojik destek süreçlerinin sürdürülebilirliği ile nüksetme riskinin önlenmesi masaya yatırıldı.

Uzmanların ve gençlerin ortak akılla somut çözümler geliştirdiği bu çalıştay, başkentte bağımlılıkla mücadele adına atılan en stratejik adımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Keçiören Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen bu tür projelerin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma konusunda kararlılıkla devam edeceği bildirildi.