Keçiören’de cuma alışverişi için sekiz pazar seçeneği bulunuyor. Belediyenin haftalık listesinde Kalaba, Uyanış, Yayla, Emrah, Kafkas, Köklü, Yeşilöz ve Bilgili pazarları yer alıyor. Kalaba Pazarı’nın adresi ise adından farklı olarak Çiçekli Mahallesi’nde. İşte 16 Ekim Cuma günü alışveriş planlayanlar için mahalle ve sokak bilgileriyle hazırlanan rehber ve yola çıkmadan önce bilinmesi gerekenler.

Keçiören’de 16 Ekim 2026 Cuma günü pazar alışverişi yapmak isteyenler için belediyenin haftalık kuruluş listesinde sekiz adres bulunuyor. Emrah, Kafkas, Kalaba, Köklü, Uyanış, Yayla, Yeşilöz ve Bilgili Semt Pazarı, cuma günü kayıtlı pazarlar arasında yer alıyor.

Adres ararken dikkat çeken ayrıntılardan biri Kalaba Pazarı. Pazarın adı Kalaba olsa da belediye, konumunu Çiçekli Mahallesi, Tansel Sokak olarak belirtiyor. Uyanış Pazarı için Gülbaba Caddesi, Yayla Pazarı için ise 1497. Sokak adresi veriliyor.

Keçiören cuma pazarları adres tablosu

Pazar adı Mahalle ve adres Emrah Pazarı Emrah Mahallesi, Yolcu Sokak Kafkas Pazarı Adres alanında Kafkas Mahallesi, Murat Sokak Kalaba Pazarı Çiçekli Mahallesi, Tansel Sokak Köklü Pazarı Şenlik Mahallesi, Köklü Sokak Uyanış Pazarı Uyanış Mahallesi, Gülbaba Caddesi Yayla Pazarı Yayla Mahallesi, 1497. Sokak Yeşilöz Pazarı Yeşilöz Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Bilgili Semt Pazarı Kuşcağız Mahallesi, Bilgili Sokak

Tablo, Keçiören Belediyesi’nin düzenli haftalık pazar rehberine dayanıyor. Kafkas Pazarı kaydında mahalle başlığı “Karakaya”, açık adres ise “Kafkas Mahallesi, Murat Sokak” şeklinde yer alıyor. Bu kayıt için konumu belediyeden teyit etmek yararlı olur.

Kalaba, Uyanış ve Yayla’ya giderken hangi adres kullanılmalı?

Bu üç pazar için yol tarifi arayanların pazar adıyla birlikte mahalle ve sokak bilgisini de yazması, benzer isimli sonuçları ayırmayı kolaylaştırır. Yalnızca semt adını aratmak, kullanıcıyı alışveriş yapılacak alan yerine mahallenin genel konumuna götürebilir.

Harita uygulamasında bir pazar işareti bulduktan sonra, kaydın haftanın hangi gününe ait olduğunu kontrol etmek de önem taşıyor. Konum doğru olsa bile başka gün kurulan bir pazara ait yorum veya fotoğraf, cuma programını açıklamayabilir. Özellikle ilk kez gidecekler, yolculuğa başlamadan önce adres satırını kaydetmeli.

Pazarlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

İncelenen belediye listesi, cuma pazarlarının tamamı için ortak ve kesin bir açılış-kapanış saati vermiyor. Bu nedenle sekiz pazarın aynı saatte tezgâh açacağını veya akşam aynı saatte kapanacağını söylemek mümkün değil.

İş çıkışında alışveriş yapmayı planlayanlar açısından bu ayrıntı daha önemli. Yolculuk süresi uzun olacaksa pazarın o günkü durumunu önceden öğrenmek, gereksiz ulaşım masrafını önleyebilir. Geçici yer değişikliği veya çalışma duyurusu bulunup bulunmadığı da ziyaret öncesinde kontrol edilmeli.

Hangi pazar daha ucuz?

Adres listesi, 16 Ekim’e ait sebze ve meyve fiyatlarını içermiyor. Dolayısıyla bu verilerle Kalaba, Uyanış veya Yayla’yı “en ucuz pazar” olarak sıralamak doğru olmaz. Böyle bir karşılaştırma için aynı gün, aynı ürün ve benzer kalite üzerinden fiyat toplamak gerekir.

Alışveriş sırasında da yalnızca etiketteki büyük rakama odaklanmamak gerekiyor. Fiyatın kilogram, yarım kilogram, adet veya demet için geçerli olup olmadığı netleşmeli. Aynı ürünün farklı boy ve kalitedeki seçeneklerini doğrudan karşılaştırmak, gerçek fiyat farkını anlamayı zorlaştırabilir.

Yakındaki pazarı seçerken ulaşım maliyeti de hesaba katılmalı

Daha düşük ürün fiyatı bulmak amacıyla uzak bir pazara gitmeden önce gidiş-dönüş ulaşımı düşünmek gerekiyor. Alınacak ürün miktarı azsa yol ücreti, beklenen tasarrufun önemli bölümünü ortadan kaldırabilir. Çok sayıda poşet taşınacaksa dönüş yolundaki yürüme mesafesi de alışveriş planını etkiler.

Araçla gideceklerin, pazar adresinin aynı zamanda otopark imkânı sunduğunu varsaymaması gerekir. Toplu taşımayı tercih edenler ise dönüş durağını önceden belirleyebilir. En uygun alışveriş noktası, ürün bedeli kadar erişim kolaylığına da bağlıdır.

Cuma pazarıyla hafta sonu programı karıştırılmamalı

Bu rehber cuma günü kayıtlı pazarları kapsıyor. Cumartesi veya pazar günü alışveriş yapacakların aynı adreslerin yeniden pazar olarak hizmet vereceğini varsaymaması gerekiyor. Pazar alanının bulunmasıyla o gün tezgâh kurulması farklı bilgiler.

Yola çıkmadan önce yapılacak kısa kontrol, üç soruyu yanıtlamalı: Doğru pazar mı, doğru adres mi, doğru gün mü? Böylece özellikle ilk ziyarette benzer semt adlarından veya eski konum kayıtlarından kaynaklanan karışıklık azalır.