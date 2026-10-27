Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Öncüler Buluşması", başkentte geniş katılımla gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın da katıldığı anlamlı programda, gençlerin milli ve manevi değerlerle geleceğe hazırlanmasının önemi vurgulanırken, vakfın yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Başkent Ankara'nın sosyal ve kültürel yaşamına yön veren Keçiören, birbirinden anlamlı ve geleceğe ışık tutan buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkan Estergon Türk Kültür Merkezi'nde son derece kapsamlı ve coşkulu bir programa imza atıldı. Gençliğin bugünü ve yarını üzerine stratejik değerlendirmelerin yapıldığı "Geçmişten Günümüze Öncüler Buluşması", protokolün ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan anlamlı programın konuk listesi de oldukça genişti. Toplantıya TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Oğuzhan Tunca, Türkiye Gençlik Vakfı Keçiören İlçe Temsilcisi Baran Can Morkoç ile vakfın il ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda temsilci katılım sağladı. Gençliğin teşkilatlanma süreçleri, vakfın kuruluşundan bugüne kat ettiği mesafeler ve geleceğe yönelik vizyon projeleri masaya yatırıldı.

Gençlerin Gelecekteki Rolü ve Vakıf Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Program boyunca gerçekleştirilen oturumlarda ve konuşmalarda, TÜGVA'nın Türkiye genelinde ve özellikle başkentte yürüttüğü gençlik odaklı faaliyetler ele alındı. Vakfa geçmişten bugüne öncülük eden isimlerin tecrübelerini paylaştığı buluşmada, gençlerin ülkenin yarınlarında üstleneceği kritik roller vurgulandı. Katılımcılar, gençlerin milli, manevi ve ahlaki değerlerle donatılmasının toplumsal kalkınmadaki hayati önemine dikkat çekti.

Başkan Mesut Özarslan'dan Çarpıcı Vurgular

Programda davetlilere hitap eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçede böyle ulusal ve vizyoner bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu onur ve gururu dile getirdi. Keçiören'in Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların kardeşçe yaşadığı özel bir ilçe olduğuna vurgu yapan Başkan Özarslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Keçiören'imizde böylesine güzel bir organizasyonun yapılmasından onur ve gurur duyuyoruz. Keçiören, Türkiye'nin her kesiminden insanın, gönlü zengin Anadolu coğrafyasının kıymetli insanlarının bir arada yaşadığı bir ilçe. Şimdi biz istiyoruz ki Türkiye Gençlik Vakfı'nın hedefleri, hayalleri ve davasını buradaki bütün gençliğimizle hemhâl edelim, beraber güzel projeler yapalım. İlk önce Yüce Allah'ın rızasını kazanalım. Resulullah (S.A.V.) Efendimizin o güzel ahlakını gençlerimize kazandıralım istiyoruz."

"Gençliğimiz Erozyona Uğramamalı"

Konuşmasında gençliğin korunması ve kültürel değerlerin geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çizen Özarslan, ceddinden miras kalan davanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Bu Anadolu coğrafyası gerçekten de bize emanet edilmiş çok kutsal bir coğrafya. Ceddimizden bize emanet olan tek bir dava var: O da nizam-ı âlem, ilây-ı kelimetullah davası. Allah muhafaza, bizim gençliğimiz erozyona uğramamalı; ne dilinde ne fikrinde ne imanında ne kültür yapısında. İşte bizim bütün mücadelemiz bu çerçevede olacaktır. Bu Anadolu coğrafyasını bırakacağımız gelecek nesillerin her zaman yanında olacağız."

Hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve gençlerin geleceğe dair dileklerini paylaşmasıyla sona eren bu anlamlı buluşma, Keçiören'de gençliğe verilen değerin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.