Başkent Ankara'da çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan belediye faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kültür ve sanat dostu çalışmalarıyla öne çıkan Keçiören Belediyesi, minik tiyatroseverler için unutulmaz bir hafta sonuna imza attı. Geleneksel Türk gölge oyununun en önemli figürlerinden biri olan Karagöz, modern bir yorumla ve uzay temasıyla çocukların karşısına çıktı. Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi tarafından hazırlanan ve büyük bir merakla beklenen "Karagöz Uzay Boşluğunda" adlı tiyatro oyunu, ilk gösterimiyle izleyicilerden tam not aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda Yoğun İlgi

Hafta sonu boyunca tiyatro salonunu dolduran minik izleyiciler ve aileleri, oyunun sergilendiği Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda büyük bir heyecan yarattı. Salonu dolduran yüzlerce çocuk, geleneksel kültürümüzün en renkli simgelerinden biri olan Karagöz'ün maceralarını ilgiyle takip etti. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlik, çocukların hafta sonu tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmesini sağladı. Salonun atmosferi, miniklerin kahkahaları ve alkışlarıyla adeta şenlik alanına döndü.

Uzayın Derinliklerinde Çevre Bilinci ve Eğitici Temalar

Geleneksel Türk gölge oyununun sevilen karakteri Karagöz'ün uzaydaki maceralarını konu alan yapım, çocukları gezegenler, yıldızlar ve farklı gök cisimleriyle dolu renkli bir galaksi yolculuğuna çıkardı. Eğlenceli diyaloglar ve dikkat çekici görsel sahnelerle zenginleştirilen oyun, sadece güldürmekle kalmayıp aynı zamanda önemli eğitsel mesajlar da barındırdı. Çocukların yaş gruplarına özel olarak hazırlanan anlatımda, uzay teması ustaca işlenerek çevre bilinci, doğayı koruma ve çevre temizliğinin önemi gibi kritik konular minik izleyicilere aktarıldı. Çocuklar hem eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı hem de doğaya karşı daha duyarlı bireyler olma yolunda ilk adımları attı.

Başkan Mesut Özarslan ve Ekibine Teşekkür

Oyunun sonunda çocukların yüzündeki mutluluk ve ailelerin memnuniyeti salonda keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Gösteri sonrasında izleyiciler, çocukları kaliteli kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve belediye tiyatro ekibine duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Geleneksel değerlerimizi modern hikâyelerle buluşturan bu tür projelerin artarak devam etmesini dileyen aileler, çocukların sanatsal becerilerinin desteklenmesinden duydukları mutluluğu vurguladı. Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu, önümüzdeki günlerde de çocuklara yönelik yeni ve eğitici oyunlarla sahnede yer almaya devam edecek.