Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve federasyonların iş birliğiyle hayata geçirilen "Kars, Ardahan ve Iğdır Yöresel Lezzetler Festivali", Fatih Stadı’nda görkemli bir törenle kapılarını açtı. Serhat illerinin köklü kültürünün, geleneklerinin ve eşsiz lezzetlerinin başkentlilerle buluştuğu bu dev gastronomi şöleni 1 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Başkent Ankara, Anadolu’nun dört bir yanından gelen zengin kültürel mirasları ve yöresel tatları ağırlamaya devam ederken, bu kez Serhat illerinin büyüleyici atmosferine ev sahipliği yapıyor.

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu ile Kars ve İlçeleri Dernekler Federasyonu’nun güçlü iş birliğiyle düzenlenen "Kars, Ardahan ve Iğdır Yöresel Lezzetler Festivali", düzenlenen coşkulu bir açılış töreniyle resmen başladı.

Fatih Stadı'nda gerçekleştirilen dev gastronomi şöleni, Kars, Ardahan ve Iğdır’ın köklü tarihini, geleneklerini ve damak çatlatan lezzetlerini başkent sakinleriyle buluşturuyor.

Yoğun Protokol Katılımıyla Görkemli Açılış

Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin eşsiz kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen festivalin açılış töreni, siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımına sahne oldu. Ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın yanı sıra törene; Önceki Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Cantürk Alagöz, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, eski milletvekilleri Saffet Kaya ve Ensar Öğüt, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, Kars ve İlçeleri Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Başkan Mesut Özarslan’dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Festivalin açılışında katılımcılara hitap eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, birlik, dirlik ve kardeşlik mesajları vererek Serhat illerinin Türk milletinin tarihindeki kritik rolüne dikkat çekti. Başkan Özarslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Bizler Kars'ın, o Serhat illerinin kültür kodlarıyla yetişen insanlarız. Sivas'ta doğup büyüsek de aynı tedrisattan geçmiş, sizin kardeşiniziz... Orada, Anadolu'yu Türkleştirip İslamlaştırarak bizlere emanet eden Hoca Ahmet Yesevi ve Horasan erenlerinin yiğit Serhat erleri yaşar. Âşık Şenlik'in dediği gibi, 'Biz can veririz, vatan vermeyiz' diyen bu Serhat illerinin yiğitleridir. Bizler yüce Türk milletinin asil insanlarıyız. Bu asaletimizi bugün de koruyacak, gelecek nesillerimize emanet edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu vatan coğrafyasında birliğimize ve beraberliğimize her zaman sahip çıkacağız. Keçiören'imizde her zaman bu kültürü, bu birliği ve dirliği yaşatmaya çalışıyoruz."

Protokol İsimlerinden Anlamlı Mesajlar

Törende söz alan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan, doydukları yerlere sahip çıkarken doğdukları yerleri asla unutmamaları gerektiğinin altını çizerken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak ise vatan sevgisiyle yoğrulmuş olan bu kültürel zenginliğin çocuklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım ile Kars ve İlçeleri Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz de organizasyona ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesine ve Başkan Mesut Özarslan’a teşekkür ederek memleket sevgisinin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Kafkas Gösterileri ve Yöresel Stantlar Ziyaretçileri Bekliyor

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen büyüleyici Kafkas halk oyunları gösterisi ve yöresel âşıkların seslendirdiği türküler festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Protokol üyeleri daha sonra yöresel lezzet stantlarını tek tek gezerek bölgeye özgü peynir, bal, kaz eti ve coğrafi işaretli ürünleri yakından inceledi.

Serhat illerinin tüm renklerinin, coşkusunun ve misafirperverliğinin başkentte yaşatıldığı bu özel festival, 1 Kasım 2026 tarihine kadar Keçiören Fatih Stadı'nda tüm ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Yöresel tatları tatmak ve kültürel bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm başkentliler festivale davetlidir.