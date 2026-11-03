Fenerbahçe’nin sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla beklentilerin altında kalan ve son maçlarda taraftarla gerginlik yaşayan yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe’de, saha dışı gelişmeler ve transfer iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin büyük umutlarla ve yüksek bir maliyetle kadrosuna dâhil ettiği Kerem Aktürkoğlu hakkında ortaya atılan son haberler, spor kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Sezon başından bu yana sergilediği performansla beklentileri karşılamakta zorlanan milli futbolcunun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Rekor Bonservis Bedeli ve Beklentilerin Gölgesinde Kaldı

Fenerbahçe kulübünün en önemli yatırımları arasında gösterilen ve bonservisine yaklaşık 25 milyon avro gibi rekor bir ücret ödenen tecrübeli kanat oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor. Ancak saha içerisinde bir türlü ritmini yakalayamayan milli yıldız, performansındaki düşüş nedeniyle eleştirilerin hedefi hâline geldi. Büyük beklentilerle imza atan oyuncunun, verilen şansları değerlendirememesi hem teknik heyet hem de camia içerisinde huzursuzluğa yol açtı.

Taraftarla Yaşanan Gerginlik Bardağı Taşırdı

Saha içindeki formsuzluğun yanı sıra, tecrübeli futbolcunun son müsabakalarda tribünlerle yaşadığı dialoglar süreci daha da tırmandırdı. Maç esnasında taraftarlara yönelik el kol hareketleri yaparak sinirlerine hâkim olamayan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli futbolseverlerin sert tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan bu duygusal kopuş ve tribünlerle gerilen ipler, ayrılık senaryolarını kuvvetlendiren en temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bardağı taşıran bu olayın ardından oyuncunun devre arası transfer döneminde gelebilecek teklifleri masaya yatırmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Kulüpleri Devrede

Milli futbolcunun geleceğine ilişkin kulislerde dikkat çeken seçenekler konuşuluyor. Özellikle Arap ligleri temsilcilerinin yıldız oyuncuyu yakından takip ettiği ve devre arasında resmi teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. Öte yandan, İstanbul’daki yaşam düzenini bozmak istememesi durumunda oyuncunun Süper Lig bünyesindeki alternatif kulüp seçeneklerini de değerlendirme ihtimali bulunuyor.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 resmi maça çıkan yetenekli futbolcu, takımı adına yalnızca 1 gol kaydedebildi. Skor üretmekte büyük sıkıntı yaşayan oyuncunun bir an önce eski formuna kavuşmasını bekleyen futbolseverler ise yaşanacak resmi gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Bu süreçte sarı-lacivertli yönetimin oyuncunun geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu.