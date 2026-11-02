Mamak Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kitap Kapında" hizmeti, kitapseverlere büyük bir kolaylık sunuyor. Evden çıkamayacak durumda olanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların öncelikli olduğu projede, tek seferde en fazla 3 kitap adreslere teslim ediliyor ve 15 günlük ödünç süresi tanınıyor.

Türkiye’nin kültürel ve sosyal belediyecilik alanındaki örnek projelerinden biri başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde tüm hızıyla devam ediyor. Kitap okuma alışkanlığını artırmak, kütüphanelere glemeyen veya fiziksel engeller nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından başlatılan "Kitap Kapında" uygulaması büyük ilgi görüyor.

Kültür ve sanat faaliyetlerini mahallelere kadar taşıyan bu özel hizmet sayesinde, vatandaşlar diledikleri eserlere zahmetsizce ulaşabiliyor.

Üyelik Şartı Aranmıyor: Herkes Bu Hizmetten Faydalanabilir

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kütüphane üyeliği şartı gelmektedir. Uygulama kapsamında kütüphane üyeliği olmayan vatandaşlar da kolaylıkla kitap talebinde bulunabilmektedir. Belirtilen iletişim kanalları üzerinden kütüphane personeli ile iletişime geçildiğinde, anında kayıt oluşturulmakta ve talep edilen eserler adrese kadar teslim edilmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA) altyapısıyla entegre çalışan bu sistem, ödünç ve iade işlemlerinin son derece düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Kaç Kitap Alınabilir ve Ödünç Süresi Ne Kadardır?

Ev konforunda okuma keyfi yaşamak isteyenler için belirlenen kurallar oldukça esnek ve kullanıcı dostudur. Sistemin temel esasları şu şekildedir:

Kitap Limiti: Okuyucular tek seferde en fazla 3 (üç) kitap talep edebilirler. Bu sınır, farklı okuyucuların da kaynaklardan adil bir şekilde yararlanabilmesi için özenle belirlenmiştir.

Ödünç Süresi: Adrese teslim edilen kitapların evde kalış süresi toplam 15 (on beş) gün olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında okuyucular diledikleri gibi eserleri inceleyebilir ve okuyabilirler.

Kitap Talebi Nasıl Yapılır ve Süreç Nasıl İşler?

Mamaklı kitapseverlerin diledikleri eserlere ulaşması için iki pratik yöntem sunulmaktadır. Vatandaşlar, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında 0312 320 46 77 numaralı telefon hattını arayarak doğrudan talepte bulunabilirler. Alternatif olarak, T.C. Mamak Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabı olan @mamakbelkutuphaneleri Instagram sayfası üzerinden de siparişler iletilebilmektedir.

İade Süreci ve Dezavantajlı Gruplara Özel Kolaylıklar

Kitapların okunma süresi sona erdiğinde iade süreci de son derece kolay bir şekilde planlanmıştır. Talep edilen kitaplar kurye aracılığıyla adrese ulaştırıldığında, arka kısmında yer alan kağıda iade edilmesi gereken son tarih açıkça yazılmaktadır. Süre dolduğunda kitaplar yine kurye tarafından adresten teslim alınmaktadır. Dileyen vatandaşlar ise imkânlar dâhilinde bulundukları bölgedeki en yakın Mamak Belediyesi Kütüphaneleri'ne giderek bizzat teslimat yapabilirler.

Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar veya evden çıkamayacak durumda olan dezavantajlı gruplar için süreç tamamen evden yürütülmektedir. Bu kişilerin talepleri doğrultusunda kitaplar doğrudan evlerinden teslim alınarak büyük bir sosyal destek sağlanmaktadır. Başkentte okuma kültürünü yaygınlaştıran bu örnek uygulama, Mamaklılardan tam not alıyor.