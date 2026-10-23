Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay’daki 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi'nde ilkokul öğrencilerine yönelik "Genç Zihinler Kütüphanede" etkinliğini sürdürüyor. Her cuma düzenlenen programda minik okurlar kütüphane kültürü kazanırken, Atatürk animasyonları izleyip kitap okuma ve boyama etkinlikleriyle eğlenceli ve öğretici bir gün geçiriyor.

Yerel yönetimlerin yalnızca alt yapı ve fiziksel projelerle değil, geleceğin teminatı olan çocukların zihinsel ve kültürel gelişimiyle de yakından ilgilenmesi toplumsal kalkınmanın en sağlam temelini oluşturuyor. Çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları kütüphane kültürüyle tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen örnek projeler, başkentte aralıksız sürdürülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu kapsamda çocukların hayal dünyasını zenginleştiren ve onları eğlenerek öğrenmeye teşvik eden çok anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Kızılay'ın merkezinde yer alan 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi, ilkokul öğrencilerini ağırlayan "Genç Zihinler Kütüphanede" etkinliğiyle minik okurların akınına uğruyor.

Her Cuma Düzenlenen Dolu Dolu İki Saatlik Program

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgiyle sürdürülen etkinlik, her hafta cuma günleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Başvuru yapan okullardan seçilen bir sınıf, iki saat boyunca kütüphanenin imkanlarından faydalanarak unutulmaz bir gün yaşıyor. Projenin son konuğu ise Çankaya Akşemsettin İlkokulu 3. sınıf öğrencileri oldu.

Minik öğrencilerin kütüphaneye ilk adımlarını attığı etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve bağımsızlık mücadelesini anlatan özel bir animasyon film gösterimiyle başladı. Atatürk'ün liderliğini ve gençliğinde verdiği mücadeleyi büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar, ardından arkadaşlarıyla birlikte kitap okuma saatine katıldı. Keyifli anların yaşandığı programda boyama etkinlikleri yapılırken, öğrencilerin sosyal gelişimleri de desteklendi. Etkinlik sonunda ise çocuklara dünya klasiklerinden seçilen kitaplar hediye edilerek okuma sevgisi pekiştirildi.

Sosyal Hizmet Uzmanından Açıklama ve Hedefler

Projenin önemine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı İrem Büşra Çelik, etkinliğin geçen yıl olduğu gibi bu dönem de kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Çelik, "Her cuma günü saat 10.00-12.00 arasında gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında öğrencilerimizi kütüphanemizde misafir ediyor, kitap okuma alışkanlığının ve kütüphane kullanımının önemine dikkat çekiyoruz" sözleriyle projenin hedeflerini özetledi.

Miniklerden Etkinliğe Tam Not: "Buraya Her Gün Gelmek İsterim"

Kütüphanede kitaplarla iç içe dolu dolu bir gün geçiren ilkokul öğrencileri, yaşadıkları mutluluğu ve heyecanı samimi sözlerle dile getirdi. Öğrencilerden Ali Fidan, "Resim yaptım, kitap okudum. Çok eğlenceli geçti. Buraya her gün gelmek isterim" derken; Eslem Özgün ise Atatürk'ün hayatını anlatan animasyon filminden çok etkilendiğini ifade etti. Yavuz Alp Özmen kütüphanையின் güzelliğine dikkat çekerken, Ömer Mert Akbaba daha önce de geldiğini ve etkinlikleri çok sevdiğini belirtti.

Okullar İçin Online Başvuru Kolaylığı

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan "Genç Zihinler Kütüphanede" etkinliğine katılmak isteyen ilkokul ve okullar, resmi internet adresi üzerinden kolayca kayıt oluşturabiliyor. Etkinlikten faydalanmak isteyen eğitim kurumları, https://kutuphanedegenczihinler.ankara.bel.tr adresi üzerinden başvuru yaparak öğrencilerinin bu eşsiz deneyimi yaşamasını sağlayabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime ve çocuklara sunduğu bu vizyoner destek, başkentte velilerden ve öğretmenlerden tam not almaya devam ediyor.