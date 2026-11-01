Ankara Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşan "Tabula Rasa" belgeseli, Kennedy Caddesi'ndeki sıradan bir Kızılay yön tabelasının gençler arasında nasıl dev bir kent simgesine dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Başkentin belleğini ve dönüşümünü anlatan özel yapımlar, Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda izleyicilerle buluşuyor.

Ankara'nın köklü kültürel dokusu, kentsel dönüşüm süreçleri ve sokaklarında gizlenen benzersiz hikâyeler belgesel sinemanın merceğiyle beyazperdeye taşınıyor.

Ankara Film Festivali seçkisinde yer alan ve başkentin ruhunu irdeleyen özel yapımlar, sinemaseverlere nostaljik, düşündürücü ve aynı zamanda sarsıcı bir yolculuk vad ediyor. Şehrin sokaklarında her gün binlerce insanın önünden geçip gittiği detayların aslında ne kadar derin anlamlar taşıdığı, bu festivalde gözler önüne seriliyor.

Tabula Rasa ve Kennedy Caddesi'ndeki Kızılay Tabelasının Gizemi

Metin Kaybaki’nin yönetmenliğini üstlendiği "Tabula Rasa" belgeseli, festivalin en çok merak edilen ve ses getiren yapımları arasında zirvede yer alıyor. Belgesel, Kennedy Caddesi üzerindeki son derece sıradan bir Kızılay yön tabelasının, zaman içinde gençler arasında nasıl dev bir kent simgesine ve dijital çağın performans kültürüne dönüştüğünü konu alıyor.

Sosyal medyanın ve modern kent yaşamının dinamikleriyle şekillenen bu akım, sadece bir tabela olmanın ötesinde bir nesnenin toplumsal aidiyetle nasıl bütünleştiğini kanıtlıyor. Akademisyenlerin, müzisyenlerin ve sokaktaki sıradan insanların anlatılarıyla zenginleşen yapım, Ankaralı kimliğini, kentsel aidiyet duygusunu ve mekânla kurulan bağı derinlemesine tartışmaya açıyor.

Atatürk Bulvarı'ndan Çankaya'ya Uzanan Tarih: "Bulvar"

Festival programında kentin mimari, diplomatik ve toplumsal hafızasını ele alan bir diğer devasa yapım ise Enver Arcak imzalı "Bulvar" oldu. Ulus Meydanı’ndan başlayarak Çankaya Köşkü’ne kadar uzanan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil edilen Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdiği yapısal ve sosyolojik değişimlerle yaşayan bir kentsel miras olarak mercek altına alınıyor. Bulvarın dünü, bugünü ve geçirdiği evreler, usta yönetmenin objektifinden sinema salonlarına taşınıyor.

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Rant Temelli Dönüşüm ve Komşuluk Hafızası: "Arkadaşım Ankara" ve "Son Mahalle"

Başkentin değişen yüzünü, sosyal dokudaki kırılmaları ve toplumsal yabancılaşmayı ele alan Mehmet Onur Yılmaz’ın yönettiği "Arkadaşım Ankara" belgeseli, Edgar Allan Poe’nun sözsüz arkadaşlık metaforundan hareket ediyor. Film; kadim Ankara Kalesi, gecekondu hafızasıyla Tuzluçayır ve Cumhuriyetçi orta sınıfın komşuluk kalesi Ayrancı semtleri üzerinden rant temelli kentsel dönüşümün yarattığı yaraları sorguluyor. Öte yandan Meltem Çolak ve Figen Aydoğdu imzalı "Son Mahalle" ise Ankara Aydınlıkevler Türk-İş Blokları'ndaki kentsel dönüşüm sürecinden yola çıkarak mahalle kavramını, ortak yaşam kültürünü ve kolektif hafızayı ekranlara taşıyor.

VEKAM Ödülü Sahibini Buluyor ve Festival Coşkusu Sürüyor

Ankara üzerine yapılan akademik araştırmaları, arşiv çalışmalarını ve belgesel üretimini teşvik etmek amacıyla sunulan prestijli VEKAM Ödülü, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı gerçekleştirilecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde sahibini bulacak. Büyülü Fener Kızılay Sineması salonlarında gerçekleştirilen gösterimlerin ardından, yönetmen ve film ekiplerinin katılımıyla düzenlenen söyleşiler sinemaseverlere interaktif bir deneyim sunuyor. Başkentin sokaklarında yürüyen, tabelalarına yabancılaşmayan ve kentin hafızasına sahip çıkanlar için bu belgesel kuşağı, kaçırılmayacak benzersiz bir kültürel buluşma olarak sinema tarihindeki yerini alıyor.