Kızılay’dan Bahçelievler 7. Cadde’ye gitmek isteyenler, ANKARAY’ın AŞTİ yönündeki seferlerini kullanabilir. Bahçelievler istasyonunda indikten sonra Aşkabat Caddesi’ne yürüyerek ulaşmak mümkün. Ancak doğru çıkış ve yürüyüş güzergâhı, gidilecek adresin konumuna göre değişiyor. İşte durak sırası, dönüş yönü ve caddeye ilk kez gidecekler için yolculuk öncesinde bilinmesi gereken temel bilgiler ile pratik ulaşım notları.

Ankara’da Kızılay’dan Bahçelievler 7. Cadde’ye raylı sistemle ulaşmak için ANKARAY’ın AŞTİ yönünü kullanmak gerekiyor. Kızılay istasyonundan trene binen yolcular, Bahçelievler istasyonunda indikten sonra yürüyerek caddeye ulaşabilir.

Halk arasında 7. Cadde adıyla bilinen güzergâhın resmî adı Aşkabat Caddesi. Harita uygulamalarında, işletme adreslerinde ve belediye duyurularında iki isimle de karşılaşmak mümkün. ABB’nin çevre düzenlemesi ihalesinde de adres, “Aşkabat (Eski 7 Cadde) Caddesi” şeklinde geçiyor.

İlk kez gidecekler açısından yolculuğun iki bölümü bulunuyor: Kızılay’dan Bahçelievler’e ANKARAY yolculuğu ve istasyondan gidilecek adrese yürüyüş. İstasyondan çıkınca doğrudan caddenin üzerindeymiş gibi düşünmemek gerekiyor.

Kızılay’da hangi hatta, hangi yöne binilmeli?

Kızılay, farklı raylı sistem hatlarının buluştuğu bir istasyon. Bu nedenle girişte yalnızca “metro” tabelasını takip etmek yerine ANKARAY yönlendirmelerine bakmak önemli.

Bahçelievler’e gitmek için peronda AŞTİ yönü seçilmeli. Dikimevi yönüne binmek, yolcuyu hedefin tersine götürür. Koru, OSB–Törekent veya Şehitler yönündeki metro trenleri ise Bahçelievler ANKARAY istasyonundan geçmez.

Kızılay’a başka bir metro hattıyla gelenler, istasyon içindeki ANKARAY bağlantısını kullanabilir. Kızılay’dan yolculuğa başlayanlar içinse Bahçelievler’e kadar hat değiştirmek gerekmiyor.

Bahçelievler kaçıncı durak?

Kızılay’dan AŞTİ yönüne hareket eden ANKARAY treninin durak sırası şöyle:

Sıra Durak Başlangıç Kızılay 1 Demirtepe 2 Maltepe 3 Anadolu 4 Beşevler 5 Bahçelievler

EGO’nun hat bilgilerinde de ANKARAY güzergâhı bu istasyonları içeriyor. Bahçelievler, Kızılay’dan sonra beşinci durak; Beşevler’den sonraki istasyon. Bu iki istasyonun adını karıştırmamak, fazladan yürüyüşü önleyebilir.

İstasyondan 7. Cadde’ye nasıl yürünür?

Bahçelievler istasyonunda indikten sonra hedef, Aşkabat Caddesi üzerindeki tam adres olmalı. Cadde boyunca farklı işletmeler ve buluşma noktaları bulunduğu için herkesin yürüyüşü aynı noktada bitmez.

Haritada yalnızca “Bahçelievler” araması yapmak yerine “Aşkabat Caddesi, Çankaya” veya gidilecek işletmenin adını yazmak daha açık bir rota sağlar. Ardından yaya ulaşımı seçilerek istasyon çıkışından hedefe uzanan güzergâh takip edilebilir.

Yürüyüş mesafesi ve süresi, kullanılan çıkışa ve caddenin hangi bölümüne gidildiğine göre değişir. Bu nedenle bütün adresler için tek bir dakika veya metre bilgisi vermek yanıltıcı olur. Buluşma planında istasyondan sonraki yürüyüşe de zaman ayırmak gerekir.

Beşevler’de inmek de mümkün mü?

Beşevler, Bahçelievler’den bir önceki ANKARAY istasyonu. Bölgedeki belirli adreslere buradan da yürüyüş rotası oluşturulabilir. Ancak 7. Cadde’ye ilk kez gidenler için Bahçelievler istasyonu temel referans noktasıdır.

Beşevler’de erken inmenin daha kısa yol sağlayıp sağlamadığı, gidilecek adres üzerinden karşılaştırılmalı. Özellikle caddenin farklı uçlarında bulunan iki işletme için aynı istasyon tercihi en kısa yürüyüşü vermeyebilir.

Bu nedenle “Bahçelievler semtine gidiyorum” bilgisiyle “Aşkabat Caddesi’ndeki şu adrese gidiyorum” bilgisi arasında ulaşım planı açısından fark bulunuyor.

Kızılay’dan tamamen yürüyerek gidilir mi?

Kızılay’dan 7. Cadde’ye tamamen yürüyerek ulaşmak da bir seçenek. Ancak bu, ANKARAY istasyonundan başlayan son bölüm yürüyüşüne göre daha uzun bir yolculuk anlamına gelir.

Başlangıç noktası, tercih edilen yaya güzergâhı ve varış adresi, toplam mesafeyi değiştirir. Kızılay Meydanı çevresinden çıkan biriyle Kızılay’ın başka bir noktasından hareket eden kişinin rotası aynı olmayabilir.

Yürümeyi tercih edenlerin haritada araç rotasını değil, yaya rotasını açması gerekiyor. Kavşaklarda yaya geçitleri kullanılmalı; güzergâh üzerindeki çalışma alanları ve geçici yönlendirmeler dikkate alınmalı.

7. Cadde’den Kızılay’a dönüş hangi yönde?

Dönüşte Bahçelievler ANKARAY istasyonuna ulaştıktan sonra Dikimevi yönündeki trene binilmeli. Kızılay’a giderken sırasıyla Beşevler, Anadolu, Maltepe ve Demirtepe istasyonları geçilir.

Akşam saatlerinde dönüş planlayanlar, hareket etmeden önce EGO’nun güncel ilk ve son sefer bilgilerini kontrol etmeli. Kafe veya restorandan çıkış saatiyle istasyona yürüyüş süresini birlikte değerlendirmek, son dakika telaşını azaltır.

Kızılay’dan 7. Cadde’ye ulaşımın kısa tarifi şöyle: ANKARAY’da AŞTİ yönüne binin, Bahçelievler’de inin ve Aşkabat Caddesi’ndeki adresinize yürüyün. Dönüşte ise Dikimevi yönünü seçin.