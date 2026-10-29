Kızılcahamam’da yapımı tamamlanan Tepebaşı Camii, 30 Ekim Cuma günü cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe sakinlerini ve misafirleri açılışa davet etti. Akçay Mahallesi’ndeki caminin geçmişi, yıkımın tamamlandığı 2023 yılına uzanıyor. Açılışa katılacakların, namaz vaktini ve varsa program ayrıntılarını güncel duyurulardan kontrol etmesi gerekiyor. İşte açılış öncesinde bilinmesi gerekenler.

Kızılcahamam’da Tepebaşı Camii için beklenen açılış tarihi açıklandı. Yapımı tamamlanan cami, 30 Ekim 2026 Cuma günü kılınacak cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya paylaşımında ilçe sakinlerini ve misafirleri açılışa davet etti. Acar’ın duyurusunu aktaran habere göre, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından camide ilk cuma buluşması gerçekleştirilecek.

Açılış cuma namazıyla yapılacak

Tepebaşı Camii’nin açılışı için duyurulan temel bilgi, 30 Ekim’de cuma namazıyla birlikte cemaatin ibadetine sunulacak olması. Belediye Başkanı Acar, vatandaşları aynı safta buluşmaya ve birlikte dua etmeye çağırdı.

Paylaşımında camilerin insanların bir araya geldiği, manevi bağların güçlendiği mekânlar olduğunu vurgulayan Acar, yapım sürecinde emeği ve katkısı bulunanlara da teşekkür etti. Açılış daveti yalnızca mahalle sakinlerine değil, ilçenin misafirlerine de yöneltildi.

Bu nedenle cuma gününü Kızılcahamam’da geçirecek vatandaşlar da programlarını duyurulan açılışa göre planlayabilir. Ancak ayrıca bir tören başlangıç saati açıklanmadığından, cuma namazı bilgisinden hareketle farklı bir saat verilmemeli.

Tepebaşı Camii hangi mahallede?

Kızılcahamam İlçe Müftülüğünün geçmiş tarihli resmî açıklamasında Tepebaşı Camii’nin Akçay Mahallesi’nde bulunduğu belirtiliyor. Aynı açıklamada yapının ilçede “Muhittin Cami” adıyla da bilindiği bilgisi yer alıyor.

Camiye ilk kez gideceklerin konum aramasında ilçe ve cami adını birlikte kullanması yararlı olacaktır. Ankara’nın farklı ilçelerinde benzer isimli ibadethaneler bulunduğundan, yalnızca “Tepebaşı Camii” şeklinde yapılan aramalarda farklı adreslerle karşılaşılabilir.

Özellikle ilçe dışından geleceklerin yolculuk öncesinde konumu doğrulaması, açılış günü yanlış güzergâha yönelmesini önleyebilir.

Eski yapının yıkımı 2023’te tamamlanmıştı

İlçe Müftülüğünün 26 Ekim 2023 tarihli duyurusunda, Tepebaşı Camii’nin yıkımının tamamlandığı ve yerine ilçenin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verecek yeni bir cami için proje çalışmalarına başlandığı açıklanmıştı.

Bu kayıt, bugün duyurulan açılışın geçmişte başlayan yenileme sürecinin devamı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte yıkım duyurusunun tarihi, yeni yapının fiilî inşaat başlangıcıyla aynı kabul edilmemeli.

Kızılcahamam Belediyesinin resmî internet sitesinde de Tepebaşı Cami başlığıyla bir proje sayfası ve fotoğraflar bulunuyor.

Kızılcahamam’da cuma namazı vakti kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığının Kızılcahamam için yayımladığı takvimde, 30 Ekim 2026 Cuma gününün öğle vakti 12.38 olarak gösteriliyor.

Bu bilgi, ilçeye ait namaz vakti kaydıdır. Ayrı bir açılış töreninin veya konuşmaların kesin başlangıç saati olarak değerlendirilmemeli. Açılış kapsamında ek bir program yapılacaksa buna ilişkin belediye ya da müftülük duyuruları ayrıca takip edilmeli.

Namaza katılmayı planlayanların ulaşım ve camiye giriş için yeterli süre ayırması uygun olacaktır. Yaşlı yakınlarıyla veya çocuklarıyla gelecek vatandaşlar da hareket saatlerini buna göre belirleyebilir.

Açılış öncesinde hangi bilgiler kontrol edilmeli?

Katılım planı yapanların öncelikle 30 Ekim Cuma tarihini, caminin konumunu ve ilçeye ait namaz vaktini kontrol etmesi gerekiyor. Yolculuk öncesinde yayımlanabilecek yeni bir açıklama, programın ayrıntılarını netleştirebilir.

Güncel vakit bilgisi Diyanet’in Kızılcahamam namaz takviminden öğrenilebilir. Açılışa ilişkin doğrulanan bilgi ise Tepebaşı Camii’nin cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağı ve vatandaşların bu buluşmaya davet edildiği yönünde.