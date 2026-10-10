Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibinde önemli bir değişim yaşandı. Dizinin yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür, görevlerini Ozan Yurdakul liderliğindeki yeni bir ekibe devretti. Bu değişiklik, projenin 143. bölümü itibarıyla hayata geçecek.

Show TV ekranlarının büyük ilgi gören dizisi Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekibinde önemli bir görev değişimi meydana geldi. Dizinin ilk bölümlerinden bu yana hikayeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, yeni projelerine odaklanmak üzere senaristlik koltuğunu devretti. Gold Film imzalı yapımın 143. bölümünden itibaren, senaryo görevini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni bir yazar kadrosu üstlenecek.

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaryo Ekibi

Popüler dizinin senaryo ekibine katılan yeni isimler belirlendi. Ozan Yurdakul'un liderliğindeki ekipte Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yer alıyor. Bu dörtlü, Kızılcık Şerbeti'nin hikayesini 143. bölümden itibaren şekillendirecek.

Ayrılan Yazarların Yeni Projeleri

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yeni projeleri de belli oldu. İkili, önümüzdeki dönemde izleyiciyle buluşacak olan Anne Yarısı ve Mavi Orkide dizilerinin senaryolarına yoğunlaşacak. Bu projelerle yeni bir sayfa açacakları öğrenildi.

Ozan Yurdakul'un Geçmişi ve Rakip Dizi Detayı

Yeni senaryo ekibinin lideri Ozan Yurdakul, uzun soluklu Arka Sokaklar dizisini yıllarca kaleme almıştı. Yurdakul, şimdi aynı yayın gününde ekrana gelen ve bir dönem rakip olarak görülen Kızılcık Şerbeti dizisi için yazacak. Bu geçiş, sektörde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Dizinin Güncel Reyting Başarısı

Senaryo ekibi değişimi öncesinde de Kızılcık Şerbeti, reytinglerdeki başarısını sürdürüyordu. Dizinin son olarak ekrana gelen beşinci sezon dördüncü bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde 4.73 reyting alarak üçüncü sırada, AB ve ABC1 kategorilerinde ise sırasıyla 5.26 ve 5.55 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, yapımın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ettiğini gösteriyor.