ÖSYM tarafından 4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına yönelik erişim süresi doluyor. Sınav sorularının tamamını incelemek isteyen adayların, 14 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Süre bitmeden soruları kontrol etmek büyük önem taşıyor.

ÖSYM tarafından milyonlarca memur adayının katılımıyla organize edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu sonrasında tanınan yasal süreçte sona gelindi. 4 Ekim 2026 tarihinde yurt genelinde coşkulu ve heyecanlı bir katılımla gerçekleştirilen sınavın ardından, adayların performanslarını değerlendirebilmeleri adına kritik bir dönemeç tamamlanıyor. ÖSYM'nin erişime açtığı soru kitapçığı ve cevap anahtarları için tanınan sürenin son gününe girilmiş durumda.

Sınavın ardından adayların erişimine sunulan temel soru kitapçığı dizilimi, katılımcıların doğru ve yanlış sayılarını öngörebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak bu imkân süresiz olarak açık kalmıyor. ÖSYM takvimine göre soruların tamamının görüntülenebileceği sistem, bugün gece yarısı itibarıyla erişime kapatılacak.

Soru Kitapçığına Nasıl ve Nereden Erişilir?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yürütülen süreçte adaylar, sınav sorularının tamamını sadece belirli bir güvenlik protokolü çerçevesinde inceleyebiliyor. Adayların sorulara ulaşabilmesi için izlemesi gereken adımlar ve bilinmesi gereken hususlar şunlardır:

Giriş Adresi: Adaylar, ÖSYM'nin resmi Aday İşletmeleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmak zorundadır.

Giriş Bilgileri: Sisteme T.C. kimlik numaraları ve kişisel ÖSYM aday şifreleriyle güvenli bağlantı sağlanmaktadır.

İçerik: Temel Soru Kitapçığı diziliminde yayımlanan soruların tamamı, adayların sınav esnasında çözdükleri sorularla birebir örtüşecek şekilde PDF formatına benzer bir arayüzle incelenebilmektedir.

14 Ekim Saat 23.59'a Dikkat!

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamalarda, soru kitapçığı görüntüleme süresinin 14 Ekim 2026 saat 23.59 itibarıyla sona ereceği açıkça vurgulanmıştı. Belirtilen bu saatten sonra sistem üzerindeki tam metin erişim ekranı kapatılacak ve adaylar yalnızca kılavuzlarda yer alan yüzde 10'luk genel örnek sorulara ulaşabilecektir. Bu nedenle, henüz soruları incelememiş veya işaretlemelerini resmi anahtarla karşılaştırmamış olan adayların son saatlerde yoğunluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak işlemlerini hızlandırmaları gerekmektedir.

Sırada Sonuçların Açıklanması Var

Soru kitapçığı erişim süresinin tamamlanmasının ardından gözler tamamen ÖSYM'nin açıklayacağı resmi sınav sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Adaylar, 4 Ekim'de ter döktükleri KPSS Ön Lisans oturumunun net sonuçlarını Ekim ayının sonuna doğru öğrenebilecekler. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte memuriyet hayali kuran binlerce ön lisans mezunu için tercih maratonunun ilk adımları da resmiyet kazanmış olacak. Uzmanlar, adayların bu süreçte resmi duyuruları ve ÖSYM'nin internet sitesini yakından takip etmeye devam etmesini öneriyor.