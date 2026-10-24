Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi sonuçları için bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencilerinin başvuru durumları ve ilk ödeme takvimi resmi duyurunun ardından e-Devlet kapısı üzerinden ilan edilecek.

Yükseköğrenim gören binlerce üniversite öğrencisinin eğitim masraflarına katkı sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen değerlendirme işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adayların burs veya kredi alma durumları netlik kazanacak.

KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Sonuçları İlan Edildi mi?

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 24 Ekim 2026 tarihi itibarıyla henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından sonuçların duyurulacağı güne dair resmi bir takvim yayımlanmazken, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sorgulama ekranı doğrudan erişime açılacak.

Geçtiğimiz 2025-2026 eğitim öğretim döneminde başvuru değerlendirmeleri 4 Kasım 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Önceki döneme ait bu takvim bir referans oluştursa da mevcut dönem sonuçlarının aynı tarihte açıklanacağına yönelik kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Sürecin ilerleyişi bakanlığın yapacağı resmi bilgilendirmeler doğrultusunda şekillenecek.

KYK Başvuru Sonucu e-Devlet Üzerinden Nasıl Öğrenilir?

Bakanlık değerlendirme sürecini tamamladığında burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Öğrenciler sonuç ekranına şu adımları izleyerek ulaşabilecek:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapılması.

Arama bölümüne Burs veya Kredi Başvuru Sonucu Sorgulama ifadesinin yazılması.

Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmet menüsünden ilgili sorgulama bağlantısının seçilmesi.

Açılan ekrandan tahsis edilen burs veya kredi durumunun kontrol edilmesi.

KYK İlk Burs ve Kredi Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Yeni eğitim döneminde burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı henüz resmiyet kazanmadı. Ödeme günleri ve ilk ödemenin kaç aylık süreyi kapsayacağı, sonuçların duyurulması ve taahhütname onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından paylaşılacak takvimle belirlenecek.