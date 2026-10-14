Düzce Üniversitesi, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayları ilgilendiren 153 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Üniversite bünyesinde istihdam edilecek personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilecek.
Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği alımlarda adayların mezuniyet durumlarına uygun KPSS puan türüne sahip olması gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda alınacak ve adaylar işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.
Düzce Üniversitesi 153 Personel Alımı Kadroları
Üniversitenin sözleşmeli personel alımı kapsamında farklı eğitim düzeylerinden adayların başvurabileceği kadrolar bulunuyor.
Personel alımı yapılacak unvanlar şöyle:
Büro personeli
Mühendis
Teknisyen
Temizlik görevlisi
Destek personeli
Koruma ve güvenlik görevlisi
Eczacı
Hemşire
Sağlık teknikeri
Her kadro için aranan mezuniyet, mesleki yeterlilik ve diğer özel şartlar ilgili ilan hükümlerine göre değerlendirilecek.
Düzce Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Tarihleri
153 sözleşmeli personel alımı için açıklanan başvuru takvimi şu şekilde:
Başvuru aşaması
Tarih
İlanın yayımlanması
14 Ekim 2026
Başvuruların başlaması
14 Ekim 2026
Son başvuru tarihi
28 Ekim 2026
Başvuru platformu
Kariyer Kapısı
Başvuru işlemleri yalnızca belirtilen elektronik platform üzerinden yapılacak.
Personel Alımı KPSS ve Başvuru Şartları
Düzce Üniversitesi personel alımına katılacak adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor.
Başvurularda aranan başlıca koşullar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin mevzuat şartlarını karşılamak.
Kamu görevinden kanun hükmünde kararnameyle çıkarılmamış olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü tamamlamış, ertelemiş veya askerlikten muaf olmak.
Başvurulacak kadronun özel niteliklerini taşımak.
KPSS puan türleri ise eğitim düzeylerine göre şöyle belirlendi:
Mezuniyet
KPSS yılı
Puan türü
Lise
2024
KPSS P94
Ön lisans
2024
KPSS P93
Lisans
2026
KPSS P3
Düzce Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Adaylar, 14-28 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Düzce Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetini kullanarak başvurularını tamamlayabilecek.
Başvuru işlemleri ayrıca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden gerçekleştirilebilecek.
Üniversitede normal çalışma saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanırken vardiyalı kadrolarda 24 saat esasına dayalı dönüşümlü çalışma sistemi kullanılabilecek. Adayların değerlendirme ve yerleştirme süreçleri, ilanda belirtilen KPSS puanları ile kadrolara özgü koşullar doğrultusunda yürütülecek.
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