Düzce Üniversitesi, en az lise mezunu adayların başvurabileceği 153 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Büro personeli, hemşire, güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlarda KPSS puanı esas alınacak. Mülakatsız personel alımı için başvurular 14 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 28 Ekim'e kadar devam edecek.

Düzce Üniversitesi, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayları ilgilendiren 153 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Üniversite bünyesinde istihdam edilecek personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görevlendirilecek.

Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği alımlarda adayların mezuniyet durumlarına uygun KPSS puan türüne sahip olması gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda alınacak ve adaylar işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Düzce Üniversitesi 153 Personel Alımı Kadroları

Üniversitenin sözleşmeli personel alımı kapsamında farklı eğitim düzeylerinden adayların başvurabileceği kadrolar bulunuyor.

Personel alımı yapılacak unvanlar şöyle:

Büro personeli

Mühendis

Teknisyen

Temizlik görevlisi

Destek personeli

Koruma ve güvenlik görevlisi

Eczacı

Hemşire

Sağlık teknikeri

Her kadro için aranan mezuniyet, mesleki yeterlilik ve diğer özel şartlar ilgili ilan hükümlerine göre değerlendirilecek.

Düzce Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Tarihleri

153 sözleşmeli personel alımı için açıklanan başvuru takvimi şu şekilde:

Başvuru aşaması Tarih İlanın yayımlanması 14 Ekim 2026 Başvuruların başlaması 14 Ekim 2026 Son başvuru tarihi 28 Ekim 2026 Başvuru platformu Kariyer Kapısı

Başvuru işlemleri yalnızca belirtilen elektronik platform üzerinden yapılacak.

Personel Alımı KPSS ve Başvuru Şartları

Düzce Üniversitesi personel alımına katılacak adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor.

Başvurularda aranan başlıca koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin mevzuat şartlarını karşılamak.

Kamu görevinden kanun hükmünde kararnameyle çıkarılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü tamamlamış, ertelemiş veya askerlikten muaf olmak.

Başvurulacak kadronun özel niteliklerini taşımak.

KPSS puan türleri ise eğitim düzeylerine göre şöyle belirlendi:

Mezuniyet KPSS yılı Puan türü Lise 2024 KPSS P94 Ön lisans 2024 KPSS P93 Lisans 2026 KPSS P3

Düzce Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adaylar, 14-28 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Düzce Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetini kullanarak başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru işlemleri ayrıca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım adresinden gerçekleştirilebilecek.

Üniversitede normal çalışma saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanırken vardiyalı kadrolarda 24 saat esasına dayalı dönüşümlü çalışma sistemi kullanılabilecek. Adayların değerlendirme ve yerleştirme süreçleri, ilanda belirtilen KPSS puanları ile kadrolara özgü koşullar doğrultusunda yürütülecek.