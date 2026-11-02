Real Madrid’de sergilediği performansla İspanya’yı sallamaya devam eden milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe’ye büyük bir gelir kapısı açmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesindeki özel bonus maddesinin gerçekleşmesiyle birlikte sarı-lacivertli kulübün kasasına 2 milyon euro daha girdi ve toplam transfer kazancı 30 milyon euroya ulaştı.

Fenerbahçe altyapısından yetişerek dünya devi Real Madrid’e transfer olan milli gururumuz Arda Güler, İspanya sahnesinde sergilediği üstün performansla manşetleri süslemeye devam ediyor. Eflatun-beyazlı formayla gösterdiği gelişimle tüm Avrupa’nın dikkatini üzerine çeken genç yetenek, saha içindeki başarısını finansal anlamda eski kulübüne de yansıtmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun transfer sözleşmesinde yer alan özel maddeler, sarı-lacivertli kulübün kasasını bir kez daha doldurdu.

İspanya La Liga temsilcisinin oynadığı son karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkan Arda Güler, sergilediği oyunla müsabakaya damgasını vurdu. Racing Santander karşısında 67 dakika sahada kalan milli futbolcu, hücum hattındaki etkili organizasyonlarıyla maça yön veren isim oldu. Mücadeleyi 1 asistle tamamlayan 21 yaşındaki oyuncu, 60 kez topla buluştu ve kullandığı 40 pasın 38’inde isabet sağlayarak yüzde 98 pas başarısı yakaladı. Sahada ürettiği 6 kilit pasla takımının en üretken ismi olan genç yıldız, İspanyol basınından bir kez daha tam not aldı.

Ancak bu performansın saha dışındaki yankısı Kadıköy’de büyük sevinç yarattı. Arda Güler, Racing Santander mücadelesiyle birlikte Real Madrid forması altındaki 125. resmi maçına çıkarak transfer anlaşmasında yer alan kritik bir bonus şartını daha geride bıraktı. Yıldız oyuncunun bu barajı aşmasıyla birlikte, iki kulüp arasında imzalanan sözleşmedeki başarı bonusu maddesi resmen yürürlüğe girdi.

Sözleşme şartının tamamlanması neticesinde Fenerbahçe, 2 milyon euroluk ek bonus geliri kazanmaya hak kazandı. Genç futbolcunun Real Madrid’e imza attığı günden bu yana elde edilen bonuslarla birlikte, sarı-lacivertli kulübün bu transferden kasasına koyduğu toplam gelir 30 milyon euro seviyesine ulaştı. Türk futbol tarihinin en karlı transfer operasyonlarından birine dönüşen bu süreç, Fenerbahçe’nin mali yapısına çok ciddi bir katkı sağladı.

Real Madrid teknik heyetinin ve taraftarının gözdesi haline gelen genç orta saha, her geçen gün kulüpteki yerini daha da sağlamlaştırıyor. İspanyol devinin geleceğe yönelik en büyük yatırımlarından biri olarak görülen Arda Güler’in önümüzdeki dönemde elde edeceği yeni başarılar ve oynayacağı müsabakalar, Fenerbahçe kulübü için hem gurur hem de mali bir kazanç kapısı olmaya devam edecek.