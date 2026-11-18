Mamak’ta ASKİ çalışması nedeniyle 301, 338, 340, 346, 351 ve 364 numaralı EGO otobüslerinin dönüş rotası değişti. Doğukent Caddesi’ndeki 30335 Nata Vega ile 30341 Sultan Fatih Cd. 1 durakları geçici olarak hizmet dışı. Otobüsler Natoyolu Caddesi üzerinden ilerleyecek. Yolcular, binecekleri durağı hat numarası ve dönüş yönüyle kontrol edebilecek.

30335 ve 30341 numaralı durakları kullanan yolcular, çalışma süresince bu iki noktada otobüs beklememeli. EGO’nun 18 Kasım Çarşamba günü yayımladığı açıklama, otobüslerin geçeceği yolları gösteriyor.

Duyuruda altı hattın tamamı için ortak bir geçici biniş durağı belirtilmiyor. Bu yüzden en yakın biniş noktası, yolcunun kullanacağı hatta ve gideceği yöne göre EGO Cep’te üzerinden kontrol edilmeli.

Nata Vega çevresinde durak adına bakmak tek başına yeterli olmayabilir. EGO’nun 301 hat listesinde Doğukent Caddesi’ndeki 30335 ile Natoyolu Caddesi’ndeki 30326 aynı Nata Vega adını taşıyor. Bugünkü duyuruda geçici olarak hizmet dışı olduğu belirtilen Nata Vega durağı 30335. Natoyolu üzerindeki 30326’yı kullanmayı düşünüyorsanız, önce bineceğiniz hattın hareket noktası yönündeki seferinin o duraktan geçtiğini kontrol edin. Durak numarası ve sefer yönü, aynı adlı iki noktayı ayırt etmenizi sağlar.

Altı EGO hattının geçici güzergâhı nereden geçiyor?

ASKİ’nin yürüttüğü çalışma nedeniyle Doğukent Caddesi’nden Sultan Fatih Caddesi’ne dönüş araç trafiğine geçici olarak kapatılıyor.

Bu nedenle 301, 338, 340, 346, 351 ve 364 numaralı otobüsler, hareket noktalarına giderken sırasıyla Natoyolu Caddesi, 2309. Cadde ve Nata Vega AVM yan yolunu kullanacak. EGO, değişikliğin dönüş seferleri için geçerli olduğunu açıkladı.

Örneğin 351’e Sultan Fatih Cd. 1 durağından binen bir yolcu, uygulamada 351’i açıp hareket noktası yönünü seçerek yolculuğuna uygun başka bir durak aramalı.

Durağı seçtikten sonra o duraktan geçen hatlar arasında 351’i ve varsa yaklaşan aracın tahmini varış süresini kontrol edebilir. Aynı adımlar diğer beş hat için de geçerli.

Duraklar ne zaman yeniden hizmet verecek?

EGO, geçici rotanın ASKİ çalışması tamamlanıncaya kadar uygulanacağını bildirdi. 18 Kasım tarihli duyuruda 30335 ve 30341 numaralı durakların yeniden hizmete alınacağı gün veya saat açıklanmadı.

Bu iki duraktan düzenli olarak binen yolcular, sonraki seferlerinde de hat numarasını ve dönüş yönünü kontrol ederek güncel biniş noktasını görebilir.