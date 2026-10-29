Mamak Belediyesi, Ortaköy’deki tarım arazilerini arpa ve buğday ekimine hazırlıyor. Hasattan elde edilecek ürünlerin Üreğil Evcil Hayvanlar Parkı’nın kaba yem ve saman ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin traktör ve personel desteğiyle yürütülen çalışma, belediye arazilerini üretimle değerlendirmeyi amaçlıyor. Ekim alanı, beklenen hasat miktarı ve tasarruf tutarı ise henüz açıklanmadı.

Mamak’ta belediyeye ait tarım arazileri, hayvanların beslenme ihtiyacına yönelik üretim için hazırlanıyor. Ortaköy’de başlatılan tarla sürüm çalışmalarının ardından arpa ve buğday ekilmesi planlanıyor. Hasat döneminde elde edilecek ürünler ise Üreğil Evcil Hayvanlar Parkı’nın kaba yem ve saman ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla kullanılacak.

Mamak Belediyesinin 26 Ekim 2026 tarihli açıklaması, çalışmanın ekim öncesi hazırlık aşamasında olduğunu gösteriyor. Açıklamada sürümün birkaç gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtilirken ekimin bittiğine ilişkin bilgi verilmiyor.

Ortaköy’deki hazırlıkların ardından ekime geçilecek

Çalışmanın ilk aşamasını toprağın ekime hazırlanması oluşturuyor. Belediye, arazi hazırlığının tamamlanmasının ardından iki farklı tahılın üretimine geçmeyi hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de traktör ve şoför personeli desteğiyle sürüm çalışmalarına katkı sunuyor. Böylece belediyeye ait arazilerin değerlendirilmesi için yürütülen hazırlıkta iki belediyenin kaynakları bir araya geliyor.

Bununla birlikte açıklanan çalışma takvimi bir hedef niteliğinde. Sürümün tamamlanması, ekimin yapılması ve ürünlerin hasada ulaşması farklı aşamalar. Bu nedenle mevcut duyurudan hareketle üretimin tamamlandığı veya ürünlerin parka teslim edildiği sonucu çıkarılmamalı.

Hasat Üreğil Evcil Hayvanlar Parkı’nda kullanılacak

Üretimin kullanım yeri, projenin en somut yönünü oluşturuyor. Belediyenin açıklamasında, arazilerden alınacak ürünlerin Üreğil Evcil Hayvanlar Parkı’ndaki hayvanların beslenmesinde değerlendirileceği belirtiliyor.

Hedef, belediyenin elindeki tarım alanlarıyla parkın ihtiyaçları arasında doğrudan bağlantı kurmak. Arazide yetiştirilecek ürünlerin hasat sonrasında parkta kullanılmasıyla, yerel üretimin belediyenin yürüttüğü bir hizmete katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bu bağlantı, çalışmayı yalnızca bir tarla hazırlığı haberi olmaktan çıkarıyor. Üretilecek ürünün nerede değerlendirileceğinin baştan belirlenmesi, uygulamanın sonucunu takip etmeyi de kolaylaştırıyor.

Arpa ve buğdayla saman aynı ürün değil

Belediyenin duyurusunda kaba yem ve saman ihtiyacına yapılan vurgu, tahıl üretiminin farklı çıktılarıyla birlikte okunmalı. Tahıl danesi ile hasat sonrasında elde edilen sap ve saman birbirinden farklı ürünler.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık yayını da arpa ve buğday gibi tahılları konsantre yem kaynakları arasında ele alırken samanı kaba yem başlığı altında değerlendiriyor. Dolayısıyla üretimin parka katkısı anlatılırken bütün ürünlerin aynı yem türü olduğu izlenimi verilmemeli.

Parkta hangi ürünün ne miktarda kullanılacağına ilişkin ayrıntılar ise mevcut belediye açıklamasında bulunmuyor. Bu nedenle hayvanların beslenme programına veya ürünlerin kullanım oranlarına dair bir hesap yapmak mümkün değil.

Ne kadar üretim ve tasarruf sağlanacak?

Duyuruda ekilecek toplam alan, kullanılacak tohum miktarı, beklenen rekolte ve üretim maliyeti açıklanmıyor. Parkın yıllık kaba yem ve saman ihtiyacının ne kadarının bu üretimden karşılanacağına ilişkin oran da verilmiyor.

Bu veriler olmadan belirli bir tasarruf tutarı açıklamak veya parkın bütün yem ihtiyacının karşılanacağını söylemek doğru olmayacaktır. Üretimin ekonomik katkısı; hasat miktarı, yapılan giderler ve parkta değerlendirilen ürün miktarı birlikte ortaya çıktığında daha açık biçimde görülebilecek.

Belediye arazilerinin kullanımında izlenecek sonraki aşama

Ortaköy’deki çalışmanın devamında ekimin tamamlanması, ürünlerin gelişimi ve hasat sonuçları önem taşıyacak. Özellikle kaç dönüm alanda üretim yapıldığı ve kaç ton ürün elde edildiği, uygulamanın ölçeğini anlamayı sağlayacak.

Hasat sonrasında parka aktarılan ürünlerin miktarının paylaşılması da başlangıçta açıklanan hedefin ne ölçüde gerçekleştiğini gösterebilir. Şimdilik doğrulanabilen bilgi, belediye arazilerinin arpa ve buğday üretimine hazırlandığı ve elde edilecek ürünlerin Üreğil’deki ihtiyaca katkı için planlandığı.