Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen anlamlı buluşmada Başkent esnafının sorunları, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve esnafa yönelik destek projeleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Başkent Ankara'da yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve dayanışma adımları hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yönetimine anlamlı bir ziyarette bulundu. TESK Başkanı Mehmet Yiğiner ve konfederasyon yöneticileri tarafından ağırlanan Başkan Yavaş'ın ziyareti, esnaf camiasında memnuniyetle karşılandı.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Başkent esnafının güncel ekonomik koşullardaki durumu, yerel yönetimlerin esnafa sunduğu imkânlar ve ortak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Esnafın Sorunları ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı

Görüşmenin ana gündem maddesini, ülke genelinde ve özellikle Ankara'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların yaşadığı ekonomik zorluklar oluşturdu. TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, konfederasyon olarak esnafın haklarını korumak, üretim ve ticaret hayatını desteklemek adına yürüttükleri çalışmaları Başkan Yavaş ile paylaştı. Yiğiner, yerel yönetimlerin esnafa sağladığı katkıların önemine dikkat çekerek, iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise esnafın şehrin ekonomik ve sosyal omurgasını oluşturduğunu vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Yavaş, yerel esnafın desteklenmesinin şehrin refahı açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Ortak Projeler ve İş Birliği Vurgusu

Ziyaret esnasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TESK arasında ilerleyen dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler de ele alındı. Esnafın ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak düzenlemeler, ruhsat ve denetim süreçlerindeki kolaylıklar ile sosyal yardımlaşma projeleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. İki kurum arasındaki diyalogun güçlü tutulmasının, Başkentteki tüm esnaf kesimine doğrudan yansıyacağı ifade edildi.

Başkan Mansur Yavaş, belediye olarak esnafın yükünü hafifletecek her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini yineledi. Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çekilirken, Başkan Yavaş TESK Başkanı Mehmet Yiğiner'e ve yönetim kuruluna misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ankara'daki esnaf camiası tarafından yakından takip edilen bu önemli buluşma, yerel yönetim ile meslek kuruluşları arasındaki uyumlu çalışmanın güzel bir örneğini oluşturdu. Başkentteki ticari hayatın canlanması ve esnafın sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi adına gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesi bekleniyor.