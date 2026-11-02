Türk Ekonomi Bankası (TEB), kasım ayına özel hazırladığı yeni market kampanyasıyla müşterilerine toplam 1.250 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor. 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilk harcamadan önce katılım sağlaması ve belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Günlük yaşamın en temel gider kalemleri arasında yer alan market ve gıda harcamalarında bütçesini korumak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu kampanyalar büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda harekete geçen Türk Ekonomi Bankası (TEB), kasım ayı boyunca geçerli olacak yepyeni bir gıda ve market alışverişi kampanyasını resmi olarak duyurdu. Mutfak masraflarını hafifletmeyi amaçlayan bu özel kampanya, bireysel kredi kartı sahiplerine cazip indirimler kazanma imkânı tanıyor.

Kampanya Tarihleri ve Temel Esaslar

1 Kasım - 30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, müşteri bazlı olarak yürütülüyor. Kampanya dönemi boyunca her müşteri en fazla 1.250 TL indirim kazanma hakkına sahip oluyor. Alışveriş yapılan işyerlerinin ve sektörün doğrudan market olması şartı aranırken, işlemlerin evreleri belirli kurallara bağlandı.

Kampanyadan yararlanabilmek için öncelikle tek seferde 2.500 TL ve üzeri ilk harcamanın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu ilk harcamanın ardından yapılacak uygun harcamalar için indirim süreci devreye giriyor ve sonraki her uygun harcama için indirim imkânı sunuluyor. Aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların ise sadece ilk işlem kampanyaya dâhil ediliyor.

Kampanyaya Nasıl Katılınır?

Kampanyadan ödül kazanabilmek için alışveriş yapmadan önce katılım şartının yerine getirilmesi büyük önem taşıyor. Müşterilerin ilk harcamayı yapmadan önce CEPTETEB Mobil uygulaması üzerinden katılım sağlaması gerekmektedir. Mobil uygulama haricinde SMS yoluyla katılmak isteyenler ise aralarında boşluk bırakmadan ALISVERIS2 yazıp 4616’ya kısa mesaj gönderebiliyor. CEPTETEB Mobil üzerinden sadece bireysel kredi kartı sahibi müşteriler kampanyaya katılım sağlayabiliyor.

Hangi Kartlar ve İşlem Tipleri Dahil?

Kampanyanın kapsamı incelendiğinde, Sade Kart haricindeki tüm TEB Bireysel Kredi Kartlarının bu sisteme dâhil olduğu görülüyor. Ayrıca Sade Kart hariç tüm bireysel kredi kartlarına bağlı bireysel sanal kartlar ve ek kartlar da kampanyadan yararlanabiliyor. Asıl kart sahiplerinin kampanyaya katılım sağlaması durumunda, ek kartlar ile yapılan harcamalar da asıl kartın harcama toplamına dâhil ediliyor.

İşlem tipleri açısından bakıldığında; fiziki ve sanal POS’tan yapılan harcamalar, internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler ile temassız işlemler kampanya kapsamında kabul ediliyor. Sadece yurt içinde yapılan peşin ve taksitli işlemler geçerli sayılırken, olası iade ve iptal durumlarında verilen indirimlerin geri alınacağı belirtiliyor.

İndirimler Hesaba Ne Zaman Yansıyacak?

Kasım ayı boyunca yapılan harcamalar sonrasında hak edilen bonus ve indirimler, 9 Aralık 2026 tarihinde müşterilerin kredi kartı hesaplarına yansıtılacaktır. Mutfak bütçesine katkı sağlamak ve kasım ayındaki market alışverişlerini daha avantajlı hâle getirmek isteyen TEB müşterileri, belirlenen tarihler arasında katılım sağlayarak bu fırsattan aktif olarak yararlanabilecek.