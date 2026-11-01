Fenerbahçe’nin sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olduğu kritik karşılaşmada kadroda yer almayan Mason Greenwood hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kulüp tarafından resmi olarak rahatsızlığı gerekçe gösterilse de İngiliz yıldızın İstanbul’da mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli camiada kriz tırmanıyor.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de sular bir türlü durulmuyor. Karşılaşmanın ardından tribünlerin yönetimi ve teknik heyeti istifaya davet etmesiyle başlayan gerginlik, saha dışındaki gelişmelerle farklı bir boyuta taşındı. Mücadelenin esame listesi açıklandığında taraftarları şaşırtan en büyük detay, İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood’un kadroda yer almamasıydı.

Kulüp kanadından yapılan bilgilendirmede oyuncunun rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadığı ifade edilmişti. Ancak mağlubiyetin ardından kulüp kulislerine düşen iddialar, durumun sadece basit bir hastalıktan ibaret olmadığını gösterdi. Spor basınında geniş yer bulan haberlere göre, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli ekipteki geleceğinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

Hastalık Açıklaması Tatmin Etmedi: Ayrılık Sesleri Yükseliyor

Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sahadaki oyuncu grubunun sergilediği performansı sert bir dille eleştirirken Greenwood’un yokluğu da yeniden sorgulanmaya başlandı. İngiliz basınında ve yerel spor medyasında çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun takım içerisindeki sistemden ve kulüpteki genel atmosferden rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Takım içerisindeki uyum sorunları ve son haftalarda yaşanan puan kayıplarının oyuncunun moralini bozduğu aktarılırken, Greenwood’un devre arası transfer döneminde ayrılık ihtimallerini değerlendirmek istediği konuşuluyor. Yönetimin bu iddialar karşında nasıl bir duruş sergileyeceği merak edilirken, oyuncunun menajeri aracılığıyla gelen teklifleri incelemeye alabileceği haberleri gündeme adeta bomba gibi düştü.

Kadıköy’de Kriz Derinleşiyor: Yönetim ve Teknik Heyet Baskı Altında

Süper Lig’de zirve yarışının 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de hem saha sonuçları hem de yıldız oyuncularla ilgili çıkan transfer söylentileri kulüpteki kriz havasını artırıyor. Taraftarların stadyumda sergilediği protestoların ardından bir de takımın en önemli hücum kozlarından biri olan Mason Greenwood’un takımdan ayrılmak istediği yönündeki söylentiler, camiadaki huzursuzluğu tepe noktasına çıkardı.

İngiliz futbolcunun ilerleyen haftalarda takıma nasıl bir reaksiyonla döneceği, teknik heyetin oyuncuyla özel bir görüşme yapıp yapmayacağı yakından takip ediliyor. Eğer yıldız isimle yaşanan belirsizlik çözüme kavuşturulamazsa, sarı-lacivertlilerin devre arasında hücum hattında radikal kararlar almak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kulüpten veya oyuncu kanadından yapılacak resmi açıklamalar, bu krizin seyrini doğrudan belirleyecek.