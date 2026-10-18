TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, her pazar olduğu gibi bu hafta da nefes kesen bir eleme gecesine hazırlanıyor. Sosyal medyada hızla yayılan elendi iddiaları ve kulislerde konuşulan sızıntı bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme adayları tamamlandı. Şiringül, Hasan Alp, Burçin, Nurten, Tolga, Tolgahan, Şükran ve Enes, 18 Ekim Pazar günkü eleme öncesinde potada yer alan sekiz yarışmacı oldu.

Eleme öncesinde “MasterChef elenen isim ifşa oldu mu?” ve “18 Ekim kim elenecek?” soruları gündeme geldi.

TV8’in resmî MasterChef sayfasında 18 Ekim 2026 tarihli bölümün tanıtımı yayımlandı.

18 Ekim 2026 MASTERCHEF TANITIM FRAGMANI

Gerçek bir ifşa var mı?

“MasterChef ifşa” aramalarında farklı sezonlara sonuçlar yer alırken yani İFŞA haberi bulunmamakta olup sadece tahminler yansımaktadır.

Sosyal medyada Yapılan eleme tahmin ve ifşalar sonucudan, TOLGA ve TOLGAHAN eleme potasından masterchef'e veda edecek isimler arasında yer alıyor.

Yarışmacı Bazlı Elenme Riski ve Oranları Analizi

Kritik eleme gecesi öncesinde jüri değerlendirmeleri ve son haftadaki tabak istatistiklerine göre belirlenen tahmini elenme oranları şu şekildedir:

Tolga (Risk Oranı: %25): Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe tarafından doğrudan potaya gönderilen Tolga, ani karar ve son dakika stratejilerinin kurbanı olabilir. Haftalık performansındaki dalgalanmalar ve moral motivasyonundaki düşüş, elenme riskini en üst sıraya taşıyor.

Tolgahan (Risk Oranı: %20): Takım oylaması sonucunda potaya giren Tolgahan, psikolojik baskı altında yarışacak isimler arasında bulunuyor. Mutfaktaki stres yönetimi zayıf olan yarışmacının hata yapma olasılığı yüksek değerlendiriliyor.

Nurten (Risk Oranı: %20): Son dokunulmazlık oyunlarında istikrarsız tabaklar çıkaran ve şeflerden eleştiri alan Nurten, eleme etabının ilk turunda potadan kurtulamazsa ikinci turda işi oldukça zorlaşacak isimler arasında yer alıyor.

Şiringül (Risk Oranı: %15): Teknik hatalara açık tabaklar sunması ve yaratıcılık etabındaki zaman yönetimi sorunları, Şiringül'ün risk faktörünü artıran unsurlar arasında öne çıkıyor.

Burçin (Risk Oranı: %10): Tecrübesi ve soğukkanlı yapısıyla potadan erken saatlerde çıkma ihtimali yüksek görülen Burçin, şef tabağında hata yapmadığı sürece güvenli bölgede kalmayı başarabilir.

Hasan Alp (Risk Oranı: %10): Haftalık performans genelinde istikrarlı bir grafik çizen Hasan Alp, potanın tecrübeli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Moral seviyesinin yüksek olması elenme ihtimalini azaltıyor.

Şükran ve Enes (Risk Oranı: %0): Doğrudan eleme potasında yer almayan ve güvenli bölgede bulunan bu isimler için bu hafta herhangi bir elenme riski bulunmuyor.

Mevcut araştırmada, 18 Ekim 2026 elemesine ilişkin belirli bir yarışmacının vedasını kanıtlayan güncel bir kayıt bulunmadı. Bu nedenle adaylardan birinin adını kesin elenen yarışmacı olarak açıklamak için doğrulanmış bilgi yok.

MasterChef 18 Ekim eleme potasında kimler var?

Haftanın farklı dokunulmazlık oyunlarının ardından sekiz yarışmacı eleme adayı oldu. Son liste şöyle:

Aday sırası Yarışmacı 1 Şiringül 2 Hasan Alp 3 Burçin 4 Nurten 5 Tolga 6 Tolgahan 7 Şükran 8 Enes

Şiringül ve Hasan Alp ilk iki aday olarak potaya girdi. Burçin ve Nurten sonraki adaylar olurken, 16 Ekim’de Tolga ve Tolgahan listeye eklendi. 17 Ekim gecesinde Şükran ve Enes’in de aday olmasıyla pota tamamlandı.

Şükran nasıl eleme adayı oldu?

17 Ekim’deki takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları bunun ardından bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

Bireysel mücadelede en başarılı tabağı çıkaran Muhammed, dokunulmazlığın sahibi oldu. Muhammed’in doğrudan aday gösterdiği isim Şükran oldu. Böylece Şükran haftanın yedinci eleme adayı olarak belirlendi.

Şükran’ın adaylığı takım oylamasından çıkmadı. Onun adı, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının tercihiyle açıklandı. Gecenin son adayını belirlemek içinse takım oylamasına geçildi.

Enes ile Şadi arasındaki eşitlik nasıl çözüldü?

Takım oylamasında Enes ve Şadi eşit oy aldı. Eşitliğin ardından son karar mavi takım kaptanı Muhammed’e kaldı.

Muhammed, Enes’i seçti. Bu kararla Enes haftanın sekizinci ve son eleme adayı oldu. Şadi ise söz konusu oylamanın ardından potaya girmedi.

Muhammed böylece aynı gece iki ayrı aşamada aday belirledi: Önce dokunulmazlık sahibi olarak Şükran’ın adını verdi, ardından kaptan olarak oylamadaki eşitliği Enes yönünde çözdü.

MasterChef'te Elenen İsim Ne Zaman Belli Olacak?

Haftanın en lezzetli ama bir o kadar da gergin gecesinde, yarışmacılar iki aşamalı bir eleme etabından geçecek. İlk etapta şeflerin verdiği ana ürünle en yaratıcı tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacılar, ikinci etapta ise şef tabağı inisiyatifiyle kaderlerini belirleyecek.

Gecenin sonunda en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun ortak kararıyla hayallerine ve apronuna veda edecek.