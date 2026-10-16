MasterChef’te 15 Ekim akşamı eleme adayı olan Burçin Oğuz’un hayatı ve mesleği yeniden merak konusu oldu. Yarışmaya Tekirdağ’dan katılan iki çocuk annesi Burçin, bir kreşte baş aşçı olarak çalışıyordu. Ana kadroya tiramisu etabıyla giren yarışmacı, sezonun ilk kaptanlık oyununu da kazandı. İşte Burçin’in mutfak geçmişi ve yarışmadaki yolculuğuna ilişkin öne çıkan ayrıntılar.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Burçin Oğuz, 15 Ekim bölümünde eleme potasına girmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Yarışmaya Tekirdağ’dan katılan Burçin, profesyonel aşçılık yapıyor. Televizyon izleyicisinin MasterChef mutfağında tanıdığı yarışmacı, programa katılmadan önce Tekirdağ’da bir kreşte baş aşçı olarak görev alıyordu. Evli ve iki çocuk annesi olan Oğuz, ana kadroya sezonun 10. yarışmacısı olarak katıldı.

Burçin’in yarışma hikâyesinde ana kadro seçmeleri, ilk kaptanlık başarısı ve takım mücadeleleri bulunuyor. Son bölümde ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga’nın tercihiyle eleme adayı oldu. Böylece haftanın ilk iki adayı Şiringül ve Hasan Alp’in ardından potaya giren üçüncü isim Burçin olarak açıklandı.

MasterChef Burçin Oğuz ne iş yapıyor?

Burçin’in mesleği aşçılık. Yarışma öncesindeki çalışma hayatı, restoran mutfağından farklı olarak bir eğitim kurumunun yemek düzenine dayanıyor. Tekirdağ’daki kreşte baş aşçı olarak çalışan Oğuz, toplu yemek hazırlama ve menü planlama alanlarında deneyim kazandı. Günlük yemeklerin hazırlanması ve mutfak düzeninin sürdürülmesi, mesleki geçmişinin parçaları arasında yer aldı.

Bu geçmiş, Burçin’in MasterChef’e mutfağı yalnızca hobi olarak sürdüren bir yarışmacı şeklinde katılmadığını gösteriyor. Oğuz, profesyonel çalışma deneyimini yarışmaya taşıdı. Bununla birlikte hakkında yayımlanan biyografiler, mesleğe hangi tarihte başladığını veya toplam kaç yıldır aşçılık yaptığını açık biçimde belirtmiyor. Bu nedenle çalışma süresi için kesin bir yıl vermek mümkün değil.

Burçin Oğuz nereli?

Burçin Oğuz, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde doğup büyüdü. Çalışma hayatını da Tekirdağ’da sürdüren yarışmacı, MasterChef Türkiye’ye memleketinden katıldı. Hakkındaki biyografi haberlerinde hem yaşadığı yer hem de mesleki geçmişi Tekirdağ ile birlikte anılıyor.

Yarışmacının mutfak geçmişine ilişkin açıklanan temel bilgi, kreşteki baş aşçılık görevi. Çalıştığı kurumun adına veya önceki iş yerlerinin ayrıntılı sıralamasına ilişkin doğrulanmış bilgi ise incelenen biyografilerde bulunmuyor.

MasterChef Burçin kaç yaşında, evli mi?

Burçin Oğuz’un kesin yaşı ve doğum tarihi kamuoyuna açıklanmış değil. Hakkındaki haberlerde doğrulanmış bir yaş bilgisi yer almıyor. Bu nedenle yalnızca görüntüsünden veya aile bilgileri üzerinden yaş tahmini yapmak doğru olmaz.

Yarışmacının evli ve iki çocuk annesi olduğu bilgisi ise biyografi kaynaklarında yer alıyor. Burçin’in aile yaşamına ilişkin paylaşılan bilgiler bu çerçevede kalıyor; eşi ve çocuklarının özel hayatına dair ayrıntılar, yarışma yolculuğunu anlatan haberlerin merkezinde bulunmuyor.

Ana kadroya hangi yemekle girdi?

Burçin, 27 Temmuz 2026’da yayımlanan ana kadro seçmelerinde 10. beyaz önlüğü kazandı. Seçmelerin ilk aşamasında yenibaharı merkeze alan yaratıcı bir tabak hazırladı. Sonraki aşamada ise yarışmacılardan tiramisu istendi.

Burçin, tiramisu etabını kazanarak ana kadroya adını yazdırdı. Böylece eleme turlarının ardından MasterChef Türkiye 2026’nın takım mücadelelerine katılma hakkını elde etti. Ana kadroya giriş sırasındaki “10.” ifadesi, sezon sonu derecesini değil, beyaz önlüğü kazanan yarışmacılar arasındaki sırasını anlatıyor.

Sezonun ilk kaptanlık oyununu kazandı

Burçin’in yarışmadaki ilk önemli başarılarından biri kaptanlık etabında geldi. Sezonun ilk kaptanlık oyununda hazırladığı menemenle mavi takım kaptanı oldu. Ana kadroya girişteki tatlı başarısının ardından farklı bir yemekle kaptanlık kazanması, yarışma yolculuğunun öne çıkan aşamalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaptanlık başarısını takım oyunları izledi. Yarışmacılar her hafta değişen görevlerde mücadele ederken Burçin de ana kadrodaki yerini korumak için tezgâh başına geçti. Ancak önceki başarılar, sonraki haftalarda eleme adayı olma ihtimalini ortadan kaldırmadı.

15 Ekim’de Burçin nasıl eleme adayı oldu?

Haftanın ikinci takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık mücadelesinde ise Tolga birinci oldu. Tolga, aday belirleme hakkını Burçin’den yana kullandı. Aynı gecenin devamında Nurten de oylama sürecinin ardından potaya girdi.

Bu sonuç Burçin’in yarışmadan elendiği anlamına gelmiyor. Burçin Oğuz, haftanın üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya devam ediyor. Kreş mutfağında başlayan profesyonel geçmişi, 10. beyaz önlük ve ilk kaptanlık başarısıyla ilerleyen MasterChef yolculuğu, şimdi eleme mücadelesiyle sürüyor.