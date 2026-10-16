MasterChef’te takım oylamasının ardından eleme adayı olan Nurten Ocak Tamer’in yaşı, memleketi ve mutfak geçmişi merak edildi. Aslen Malatyalı yarışmacı, programa Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden katıldı. Üç çocuk annesi Nurten, su böreğiyle sekizinci beyaz önlüğü kazandı. İşte kesin yaşı açıklanmayan yarışmacının mesleği, ana kadro yolculuğu ve 15 Ekim gecesi yaşanan adaylık sürecinin ayrıntıları.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Nurten Ocak Tamer, 15 Ekim akşamı takım oylamasının ardından eleme adayı oldu. Kübra ile eşit oy alan Nurten’in potaya girmesi, kaptanın son kararıyla kesinleşti. Bu gelişmenin ardından yarışmacının nereli olduğu, mesleği ve mutfak geçmişi yeniden gündeme geldi.

Aslen Malatyalı olan Nurten, yarışmaya Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden katıldı. Üç çocuk annesi yarışmacı, uzun yıllar ev mutfağında kazandığı deneyimi MasterChef’e taşıdı. Ana kadro seçmelerinde hazırladığı su böreğiyle başarılı olarak sezonun sekizinci beyaz önlüğünü aldı.

MasterChef Nurten nereli, yarışmaya nereden katıldı?

Nurten’in biyografisinde Malatya ve Osmaniye isimleri birlikte geçiyor. Bunun nedeni, memleketiyle yarışmaya katıldığı yerin farklı olması. Nurten Ocak Tamer aslen Malatyalı; yaşamını sürdürdüğü ve programa katıldığı yer ise Osmaniye’nin Kadirli ilçesi.

Malatya’nın hangi ilçesinden olduğuna ilişkin doğrulanmış ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle memleketi anlatılırken il düzeyindeki bilgiyle yetinmek gerekiyor. Kadirli ise yarışmacının MasterChef’e katılım noktası olarak kaynaklarda açıkça yer alıyor.

Nurten Ocak Tamer kaç yaşında?

Nurten’in kesin yaşı ve doğum tarihi kamuoyuna açıklanmış değil. Hakkındaki biyografi haberleri, yaklaşık 35 yıllık ev hanımlığı ve mutfak deneyiminden söz ediyor. Ancak bu süre, doğum tarihini belirlemeye veya kesin yaş hesabı yapmaya yeterli değil.

Dolayısıyla “MasterChef Nurten kaç yaşında?” sorusuna doğrulanmış bir rakamla yanıt vermek mümkün değil. Yarışmacının deneyim süresiyle yaşı birbirinden ayrı bilgiler. Kamuoyuna yansıyan temel aile bilgisi ise üç çocuk annesi olduğu yönünde.

MasterChef Nurten ne iş yapıyor?

Nurten, ev hanımı olarak geçirdiği yıllarda mutfak deneyimi kazandı. Yarışmada öne çıkan geçmişi, profesyonel restoran çalışmalarından çok ev yemekleri ve yöresel tariflere dayanıyor. Türk mutfağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yemekleri ile hamur işleri, hakkında yayımlanan haberlerde özellikle vurgulanan alanlar arasında.

Nurten’in yarışmada anlattıklarını aktaran GZT haberine göre, hazırladığı yemekleri sosyal medya hesabında paylaşıyor ve sipariş üzerine satış yapıyor. Bu yönüyle mutfakla ilişkisi yalnızca ailesi için yemek hazırlamakla sınırlı kalmıyor; yaptığı ürünleri sipariş veren kişilerle de buluşturuyor.

Bununla birlikte incelenen kaynaklar, çalıştığı bir restoranı veya profesyonel mutfakta üstlendiği görevi belgelemiyor. Bu nedenle Nurten’i belirli bir işletmenin şefi olarak tanımlamak için yeterli bilgi bulunmuyor.

Ana kadroya hangi yemekle girdi?

Nurten, 25 Temmuz’daki ana kadro mücadelesinde iki aşamayı geçerek beyaz önlüğe ulaştı. İlk etapta yenidünya kullanarak yaratıcı bir tabak hazırladı. Ardından gelen final etabında yarışmacılardan su böreği istendi.

Nurten, su böreğiyle ana kadroya giren sekizinci yarışmacı oldu. Böylece seçmelerden takım oyunlarına uzanan yarışma yolculuğu başladı. Buradaki sekizinci sıra, sezon sonu derecesini değil, ana kadro önlüğünü kazanma sırasını ifade ediyor.

15 Ekim’de Nurten nasıl eleme adayı oldu?

Haftanın ikinci takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları bunun ardından bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bu oyunda kazanan Tolga, doğrudan aday belirleme hakkını Burçin’den yana kullandı.

Gecenin diğer adayını belirleyen takım oylamasında ise Nurten ve Kübra beşer oy aldı. Eşitlik üzerine kırmızı takım kaptanı Kübra, kendisiyle Nurten arasında karar verdi. Kübra’nın Nurten’i seçmesiyle haftanın dördüncü eleme adayı Nurten oldu.

Bu nedenle Nurten’in adaylığını yalnızca “oylamada en fazla oyu aldı” şeklinde anlatmak eksik kalır. Oylar iki yarışmacı arasında eşit dağıldı; potaya gidecek ismi kaptanın kararı belirledi.

Nurten MasterChef’ten elendi mi?

Nurten’in eleme adayı olması, yarışmadan elendiği anlamına gelmiyor. 15 Ekim bölümünün sonunda Şiringül, Hasan Alp, Burçin ve Nurten haftanın açıklanan dört adayı arasında yer aldı. Nurten, yarışmada kalmak için eleme mücadelesine çıkacak isimlerden biri oldu.

Ev mutfağındaki deneyimiyle seçmeleri geçen ve su böreğiyle beyaz önlüğü kazanan yarışmacının yolculuğu sürüyor. 15 Ekim gecesinin kesinleşen sonucu, Nurten’in Kübra’nın kararıyla eleme potasına girmesi oldu.