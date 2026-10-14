MasterChef Türkiye All Star sezonunun şampiyonu Esra Tokelli, babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Maslak'ta işletmekte olduğu restoranına geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla ailesinin yanında olma kararı aldığını belirten ünlü şefe, takipçilerinden çok sayıda destek mesajı yağdı.

TV8 ekranlarında yayımlanan ve milyonların ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye yarışmasının 2023 All Star sezonunda sergilediği üstün performansla şampiyonluk kupasını kaldıran Esra Tokelli, sevenlerini üzen ani bir kararla gündeme geldi. Yarışmanın ardından gastronomi dünyasında adından sıkça söz ettiren ve İstanbul Maslak'ta "Şampiyon Lezzetler" adlı restoranını açarak lezzetlerini müşterileriyle buluşturan başarılı şef, iş hayatına geçici bir mola vermek zorunda kaldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştığı duyuruda, işletmesini bir süreliğine kapatma kararı aldığını belirten Tokelli'nin bu hamlesi, hayranları tarafından büyük bir merakla ve hüzünle karşılandı.

Babasının Sağlık Sorunları Nedeniyle Ara Verdi

Restoranını geçici olarak kapatma gerekçesini samimi bir dille açıklayan Esra Tokelli, hayatta bazı dönemlerde işin ve mutfağın ikinci plana atılması gerektiğini vurguladı. Babasının sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve bu zorlu süreçte ailesinin yanında olmak istediğini belirten ünlü şef, önceliğinin her zaman sevdikleri olduğunu ifade etti.

Esra Tokelli, sosyal medya üzerinden yayımladığı duyuru mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili misafirlerim, bazen hayatta mutfağa, lezzetlere ve günlük telaşımıza kısa bir ara verip en kıymetlilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz."

Sevenlerinden ve Misafirlerinden Destek Mesajları Yağdı

Açıklamanın ardından gastronomi dünyasından meslektaşları, MasterChef yarışmasındaki eski arkadaşları ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Esra Tokelli'ye destek mesajları iletti. Mutfaktaki samimi kişiliği ve dürüst duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tokelli'nin babası için yayımlanan geçmiş olsun dilekleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Misafirlerine ve müşterilerine gösterdikleri anlayış için ayrı ayrı teşekkür eden başarılı şef, mesajının devamında yeniden bir araya geleceklerinin müjdesini verdi: "Sizlerle aynı sofrada buluşmayı, güzel lezzetleri paylaşmayı ve yüzünüzde bir tebessüm bırakmayı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu kısa ayrılıkta göstereceğiniz anlayış, güzel dilekleriniz ve dualarınız benim için çok kıymetli. İnşallah en kısa zamanda yeniden buluşacak; kaldığımız yerden, aynı heyecanla, aynı özenle ve her zamanki kalite anlayışımızla sizleri ağırlamaya devam edeceğiz."

Maslak'taki Mekan Ne Zaman Açılacak?

MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin Maslak'taki restoranının kapalı kalacağı süre tamamen babasının sağlık sürecine ve tedavi aşamalarına bağlı olarak şekillenecek. Ünlü şefin bu hassas dönemde tüm odak noktasını ailesine ve babasının sağlığına çevirdiği bilinirken, mekanın yeniden kapılarını açacağı tarih sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Gastronomi tutkunları ve Tokelli'nin lezzetlerini tatmak isteyen müdavimleri, sosyal medya üzerinden yayımlanacak yeni bilgilendirmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Esra Tokelli'ye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten sevenleri, en kısa zamanda eski sağlığına kavuşması temennisinde bulunuyor.