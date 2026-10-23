TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, 21 Ekim Çarşamba günü ikinci dokunulmazlık mücadelesiyle nefes kesti. Kırmızı takımın zaferiyle sonuçlanan gecede, bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar'ın tercihi ve takım oylaması sonucunda Ayşe ve Eyüp Can eleme potasına girerek toplam aday sayısını dörde yükseltti.

TV8 ekranlarının soluk soluğa izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, her hafta birbirinden iddialı bölümleri ve mutfaktaki kıyasıya rekabetiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinin ekrana geldiği 21 Ekim Çarşamba akşamı, şeflerin tabağından geçmek isteyen yarışmacılar tezgah başında adeta ter döktü. Mavi ve kırmızı takım arasında yaşanan tencere savaşında gecenin kazananı kırmızı takım olurken, mağlubiyetin acısını yaşayan mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yeniden tezgah başına geçti.

İkinci dokunulmazlık oyununun ardından şekillenen eleme potası, yarışmadaki dengelerin ne kadar çabuk değişebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırmızı Takım Kazandı, Mavi Takım Bireysel Dokunulmazlığa Çıktı

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımın elde ettiği üstünlüğün ardından, 21 Ekim akşamı oynanan ikinci müsabakada rüzgâr tersine döndü. Kırmızı takım, hazırladığı başarılı tabaklarla jüri üyelerinden tam not alarak takım dokunulmazlığını kazanan taraf oldu.

Dokunulmazlık zırhını kaybeden mavi takım yarışmacıları ise eleme potasından uzak kalabilmek ve kendi aralarındaki dokunulmazlık zırhını alabilmek için bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktü. Şeflerin istenen konsept doğrultusunda hazırlanan tabakları büyük bir titizlikle incelemesi sonucunda, gecenin en başarılı tabağına imza atan Bahar, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bahar'ın Tercihi ve Takım Oylaması Sonrası Potaya Giren İsimler

Bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtulan Bahar, kurallar gereği mavi takımdan bir ismi direkt olarak eleme potasına gönderme hakkı elde etti. Stratejik bir karar veren Bahar, tercihini Ayşe'den yana kullandı. Böylelikle Ayşe, haftanın üçüncü eleme adayı olarak adını potaya yazdırdı.

Gecenin devamında ise mavi takım içinde gerçekleştirilen eleme oylaması büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacıların verdiği oylar sonucunda adı en çok çıkan Eyüp Can, haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlendi.

Haftanın İlk Günlerinden Kalanlar ve Güncel Eleme Potası

MasterChef Türkiye'de 21 Ekim bölümü itibarıyla haftanın ilk dört eleme adayı netleşmiş oldu. Haftanın açılışının yapıldığı 20 Ekim Salı günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununun ardından, bireysel dokunulmazlığı kazanan Burçin'in kararıyla Enes birinci eleme adayı olmuş, takım oylamasıyla da Emre ikinci aday olarak potaya gönderilmişti.

Çarşamba akşamı yaşanan gelişmelerle birlikte bu dörtlüye Ayşe ve Eyüp Can'ın da eklenmesiyle eleme potasındaki yarışmacı sayısı dörde çıktı. Potada yer alan isimlerin listesi şu şekilde şekillendi:

Enes – Birinci eleme adayı

Emre – İkinci eleme adayı

Ayşe – Üçüncü eleme adayı

Eyüp Can – Dördüncü eleme adayı

Haftanın ilerleyen günlerinde oynanacak kalan dokunulmazlık oyunları ve eleme adaylığı mücadeleleri, yarışmadaki heyecanı en üst seviyeye taşıyacak.

Son Elenen İsim ve Yeni Haftanın Heyecanı

MasterChef Türkiye'de geride bıraktığımız hafta veda eden isim, 18 Ekim'de gerçekleşen eleme gecesinde Şiringül Kaya ile Nurten arasındaki rekabet sonrasında netleşmişti. Şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden Şiringül Kaya'nın ardından, yeni haftanın rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım arasındaki kıyasıya mücadele, önümüzdeki bölümlerde yeni sürprizlere ve iddialı tabaklara sahne olmaya hazırlanıyor. MasterChef tutkunları, haftanın geri kalanında yaşanacak dokunulmazlık oyunlarını ve eleme potasından kimin kurtulacağını büyük bir merakla bekliyor.