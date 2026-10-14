MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından iki eleme adayı belirlendi. Kızartmalar konseptindeki mücadeleyi kırmızı takım kazanırken mavi takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Şadi’nin kazandığı oyunun ardından Şiringül ilk aday oldu. Takım oylamasında ise Hasan Alp’in adı çıktı. İki yarışmacının potaya girdiği gecede yaşananlar ve adaylıkların nasıl belirlendiği bölüm sonunda netleşti.

MasterChef Türkiye’nin 13 Ekim 2026 Salı akşamı yayımlanan bölümünde haftanın ilk iki eleme adayı Şiringül ve Hasan Alp oldu. Takım dokunulmazlığını kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu mücadelede kazanan Şadi, ilk aday olarak Şiringül’ü seçti. Hasan Alp ise takım arkadaşlarının oyları sonucunda potaya gönderildi.

Son bölümde adaylıklar iki farklı aşamada belirlendi. Şiringül’ün adı bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının kararıyla açıklanırken Hasan Alp’in adaylığı takım oylamasında ortaya çıktı. Böylece haftanın ilk dokunulmazlık gecesi, mavi takımdan iki ismin eleme potasına girmesiyle tamamlandı.

Takım dokunulmazlığını hangi takım kazandı?

Gecenin ilk mücadelesinde mavi ve kırmızı takım, kızartmalar konseptinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan farklı mutfaklardan dokuz yemek hazırlamaları istendi. Menüde Edirne tava ciğeri, Kayseri yağ mantısı, calamari fritti, tempura sebze ve karides, dana eti katsu, kızarmış sardalya, ton mun goong, karipap ve jalebi yer aldı.

Hazırlanan tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Bu sonuçla mavi takım için gecenin ikinci aşaması başladı. Takım halinde kazanamadıkları dokunulmazlığı bireysel olarak elde etmek isteyen yarışmacılar, bu kez kendi tabaklarıyla mücadele etti.

Takım oyununun sonucu, eleme adaylarının hangi takımdan çıkacağını da belirledi. Kırmızı takım ilk dokunulmazlık oyununu kazanırken mavi takımda önce bireysel oyun, ardından aday belirleme süreci yaşandı. Gecenin sonunda açıklanan iki isim de bu sürecin ardından potaya girdi.

Bireysel dokunulmazlıkta Şadi ve Hasan Alp karşı karşıya geldi

Mavi takım yarışmacılarından bireysel dokunulmazlık oyununda İran mutfağından Fesenjan hazırlamaları istendi. Takım oyunundan farklı olarak bu turda herkes kendi performansıyla değerlendirildi. Mücadelenin son aşamasında Şadi ve Hasan Alp’in tabakları öne çıktı.

Şeflerin kararıyla bireysel dokunulmazlığı Şadi kazandı. Hasan Alp ise son aşamaya kalmasına rağmen dokunulmazlığı elde edemedi. Şadi, oyunun galibi olarak eleme potasına göndereceği yarışmacıyı belirleme hakkını aldı.

Hasan Alp açısından gece, bireysel dokunulmazlığın son aşamasından takım oylamasına uzandı. Dokunulmazlık yarışında Şadi ile karşı karşıya gelen yarışmacının adı, daha sonra yapılan oylamada ikinci eleme adayı olarak açıklandı.

Şiringül neden eleme adayı oldu?

Haftanın ilk eleme adayını belirleyen isim Şadi oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazandıktan sonra seçimini açıklayan yarışmacı, Şiringül’ü eleme potasına gönderdi. Böylece Şiringül, 13 Ekim bölümünde adaylığı kesinleşen ilk isim oldu.

Şiringül’ün potaya girmesi takım oylamasının sonucu değildi. İlk adaylık, Şadi’nin dokunulmazlığı kazanmasıyla elde ettiği seçim hakkı üzerinden belirlendi. Bu ayrıntı, gecenin iki adayının hangi aşamada ve nasıl seçildiğini birbirinden ayırıyor.

Hasan Alp potaya nasıl girdi?

İlk adayın açıklanmasının ardından mavi takımda ikinci isim için oylama yapıldı. Yarışmacıların kullandığı oylar sonucunda en fazla oyu alan Hasan Alp, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece Şiringül’ün ardından eleme potasına giren ikinci isim de belli oldu.

Hasan Alp’in adaylığı, Şadi’nin doğrudan seçimiyle oluşmadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanamayan yarışmacı, takım oylamasının sonucuyla potaya girdi. Son bölümdeki sıralama bu nedenle önce Şiringül’ün seçilmesi, ardından Hasan Alp’in oylarla aday olması şeklinde gerçekleşti.

Şiringül ve Hasan Alp MasterChef’ten elendi mi?

Şiringül ve Hasan Alp yarışmadan elenmedi; eleme adayı oldu. Potaya girmek, yarışmaya veda etmekle aynı anlama gelmiyor. İki yarışmacı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme sürecine dahil edildi.

14 Ekim’deki yeni bölüm öncesinde haftanın açıklanan ilk iki adayı Şiringül ve Hasan Alp. Haftanın diğer oyunlarıyla potaya girecek yeni isimler de belirlenecek. Yarışmadan ayrılacak kişinin kim olduğu ise bu bölümde açıklanmadı. Son gecenin kesinleşen sonucu, kırmızı takımın dokunulmazlık zaferi, Şadi’nin bireysel galibiyeti ve iki yarışmacının adaylığı oldu.