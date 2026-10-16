MasterChef Türkiye’nin 15 Ekim bölümünde Burçin ve Nurten eleme potasına girdi. Takım dokunulmazlığını mavi ekip, bireysel dokunulmazlığı Tolga kazandı. Tolga’nın tercihi Burçin oldu. Takım oylamasında Nurten ile Kübra eşit oy alınca son kararı kaptan Kübra verdi. Böylece haftanın eleme adayı sayısı dörde yükseldi. İşte dün akşam mutfakta ve oylamada yaşanan gecenin ayrıntıları.

MasterChef Türkiye’nin 15 Ekim 2026 Perşembe akşamı yayımlanan bölümünde Burçin ve Nurten eleme adayı oldu. Haftanın ikinci takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Oyunu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçti. Bu etabı kazanan Tolga, eleme adayı olarak Burçin’i seçti. Nurten’in adaylığı ise takım oylamasında yaşanan eşitliğin ardından kesinleşti.

Gecenin sonunda haftanın eleme potasındaki isim sayısı dörde çıktı. Daha önce aday olan Şiringül ve Hasan Alp’in yanına Burçin ile Nurten eklendi. Böylece iki yeni yarışmacı, yarışmada kalmak için eleme mücadelesine çıkacak isimler arasına katıldı.

15 Ekim’de takım dokunulmazlığını kim kazandı?

Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda İspanyol mutfağı yemekleriyle karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği menüyü hazırlayarak takımlarına galibiyet kazandırmaya çalıştı. Değerlendirmenin ardından takım dokunulmazlığı mavi ekibin oldu.

Bu sonuç, kırmızı takım için gecenin ikinci aşamasını başlattı. Takım halinde kaybedilen oyunun ardından yarışmacılar bu kez kendi tabaklarıyla mücadele etti. Ortak hedefin yerini bireysel dokunulmazlık aldı; kazanan yarışmacı hem kendisini koruyacak hem de takımından bir ismi eleme adayı olarak belirleyecekti.

Bireysel dokunulmazlıkta ana malzeme nohut oldu

Kırmızı takım yarışmacılarından bireysel oyunda nohut kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi. Değerlendirmede Tolga ve Bahar öne çıktı. Şeflerin son kararının ardından bireysel dokunulmazlığı Tolga kazandı. Böylece gecenin doğrudan aday belirleme hakkını da elde etti.

Tolga’nın kazanmasıyla bireysel oyun tamamlandı, ancak eleme adaylarının belirlenmesi için iki ayrı karar aşaması kaldı. Önce dokunulmazlığı kazanan yarışmacı seçimini açıkladı. Ardından kırmızı takım üyeleri, gecenin diğer adayını belirlemek üzere oy kullandı.

Burçin’i eleme potasına kim gönderdi?

Burçin, Tolga’nın seçimiyle haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Bu nedenle Burçin’in adaylığı takım oylamasından çıkmadı. Bireysel dokunulmazlığın sahibinin kullandığı doğrudan seçim hakkı, onu potaya taşıdı.

Gecenin iki adayının aynı yolla belirlenmemesi, sonuçları takip eden izleyiciler açısından önemli bir ayrıntı oluşturdu. Burçin için karar Tolga’dan geldi. Nurten’in durumu ise takım arkadaşlarının oyları ve bu oyların ardından kaptanın yaptığı seçimle netleşti.

Nurten ile Kübra aynı oyu aldı

Kırmızı takımın oylamasında Nurten ve Kübra beşer oy aldı. İki yarışmacının eşit sayıda oy alması üzerine son karar, kırmızı takım kaptanı Kübra’ya kaldı. Kübra, kendisi ile Nurten arasında seçim yaptı ve Nurten’i eleme adayı olarak belirledi.

Böylece Nurten, haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Oylamanın ilk sonucu tek bir ismi öne çıkarmadı; eşitliği kaptanın kararı bozdu. Gecenin adaylık sürecini belirleyen temel ayrıntı da bu oldu. Burçin’in ardından potaya girecek ikinci isim, oyların sayılmasıyla değil, eşitlik sonrasında kesinleşti.

MasterChef eleme potasında kimler var?

15 Ekim bölümünün ardından haftanın açıklanan eleme adayları şöyle sıralandı:

Adaylık sırası Yarışmacı Adaylık süreci 1. aday Şiringül Haftanın ilk dokunulmazlık sürecinde aday oldu 2. aday Hasan Alp Haftanın ilk dokunulmazlık sürecinde aday oldu 3. aday Burçin Tolga’nın seçimiyle potaya girdi 4. aday Nurten Oylamadaki eşitliğin ardından Kübra’nın kararıyla aday oldu

Şiringül ve Hasan Alp, haftanın ilk takım oyununun ardından potaya girmişti. Burçin ile Nurten’in eklenmesiyle açıklanan aday sayısı dörde yükseldi.

15 Ekim’de bir yarışmacı elendi mi?

Gecenin sonunda açıklanan sonuç, yarışmaya veda eden ismi değil, eleme adaylarını belirledi. Dolayısıyla Burçin ve Nurten’in potaya girmesi, yarışmadan elendikleri anlamına gelmiyor. İki yarışmacı da haftanın eleme sürecine dâhil oldu.

15 Ekim bölümünde takım galibiyeti mavi ekibe, bireysel dokunulmazlık Tolga’ya gitti. Eleme potasının yeni isimleri ise farklı kararlarla belirlendi: Burçin’i Tolga seçti; Nurten, beşer oyla oluşan eşitliğin ardından kaptan Kübra’nın kararıyla aday oldu.