MasterChef Türkiye’de 11 Ekim elemesi öncesinde Buse ve Şadi isimleri gündemde. Eleme sonucuna ilişkin Buse’nin yarışmaya veda edeceği iddiası henüz resmî olarak doğrulanmadı. Sekiz yarışmacının bulunduğu eleme potasında son karar, şeflerin değerlendirmesiyle açıklanacak. Peki, Buse elendi mi, Şadi yarışmaya devam edecek mi? İşte eleme adayları ve kesinleşen bilgilerle iddiaların ayrımı.

MasterChef’te Buse mi, Şadi mi elenecek? Mandalina etabında dengeler değişebilir

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme mücadelesi başladı. 11 Ekim 2026 Pazar akşamı yarışmacılar, mandalinayı kullanarak yemek veya tatlı hazırlamak için tezgâh başına geçti. Eleme potasındaki isimler açısından bu gece, haftanın geride kalan oyunlarından farklı bir anlam taşıyor: Hazırlanacak tabaklar, yarışmaya devam etme mücadelesinin merkezinde olacak.

Veda edecek isim için Buse ve Şadi tahminleri öne çıkıyor. Son haftalarda bazı oyunlardan sıfırla ayrılmaları ve düşük performans göstermeleri, iki yarışmacının eleme riskine ilişkin değerlendirmeleri güçlendiriyor. Ancak Buse veya Şadi’nin eleneceğine dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. İki isim hakkındaki yorumlar, mevcut performanslarından hareketle yapılan tahminlerden oluşuyor.

Bu nedenle gecenin asıl sorusu yalnızca “Kim elenecek?” değil. Buse ve Şadi, üzerlerindeki baskıya rağmen başarılı bir tabak çıkarabilecek mi? Önceki oyunlarda yaşadıkları kayıpların ardından mandalina etabı onlar için bir toparlanma fırsatına dönüşebilir mi?

11 EKİM Gecesi Masterchef'ten Kim Elendi ve Gittİ: BUSE Elendi

Sıfırla biten oyunların ardından iki isim için kritik sınav

Buse ve Şadi’nin bazı oyunlarda sıfır çekmesi, eleme gecesine ilişkin tahminlerde adlarının anılmasının başlıca nedenlerinden biri. Üst üste yaşanan başarısızlıklar, yarışmacının yeni bir oyuna nasıl başlayacağı konusunda soru işaretleri yaratabilir. Özellikle eleme baskısı altında, önceki hataları geride bırakıp hazırlanan tabağa odaklanmak önem kazanıyor.

Yine de haftalık performans, eleme sonucunu önceden açıklamıyor. Önceki oyunda başarılı olamayan bir yarışmacı, başka bir ürünle daha güçlü bir tabak hazırlayabilir. Aynı şekilde haftayı iyi geçiren bir isim de eleme gecesinde beklediği sonucu alamayabilir.

Buse ve Şadi açısından bu bölümün merak uyandıran tarafı da burada. Son oyunlardaki tablo, iki ismi tahminlerin merkezine taşıyor; fakat tezgâh başında hazırlanacak yeni tabaklar bu değerlendirmeleri değiştirebilir. Yarışmacıların geçmiş performansı dikkatle izlenirken gecenin sonucu henüz yazılmış değil.

Mandalinayla yemek mi, tatlı mı? Seçim kadar uygulama da önemli

Eleme mücadelesinde mandalinanın kullanılması, yarışmacılara farklı tariflere yönelme imkânı sunuyor. Tatlı bir hazırlık tercih edilebileceği gibi mandalinanın asidinden ve aromasından yararlanan bir yemek de düşünülebilir. Ancak ürünün tabakta bulunması ile tarifin bütününe katkı sağlaması aynı şey değil.

Mandalina tatlılık, asit ve belirgin bir narenciye aroması taşıyor. Hazırlanan tarifte bu özelliklerin dengelenmesi gerekiyor. Fazla şekerli bir tabakta meyvenin ferahlığı geri planda kalabilir; fazla asitli bir kullanımda ise diğer lezzetler gölgelenebilir. Dolayısıyla tarif fikri kadar miktar ve uygulama da sonucu etkileyebilir.

Yarışmacılar açısından bir diğer mesele, süreye uygun bir plan oluşturmak. İddialı bir fikir, bütün bileşenleri tamamlanabildiğinde anlam kazanıyor. Daha sade görünen bir tabak ise doğru uygulanırsa güçlü bir sonuca dönüşebilir. Mandalina etabında izleyicinin takip edeceği ayrıntılardan biri, yarışmacıların bu dengeyi nasıl kuracağı olacak.

SAAT: 22.45 - ELEME POTASINDA ÇIKAN YARIŞMACILAR: Ayşe, Hasan Alp, Enes ve Nilay oldu.

ELEME POTASINDA KALIP GECENİN 2. Eleme Yemeğine Kalan Yarışmacılar: Buse, Şadi, Kübra ve Nurten Oldu.

Yarışmacılar 2. Eleme Yemeğinde Somer Şefin Menüsünde Etli Nudel yapacaklar.

Buse için toparlanma fırsatı mı, yeni bir zorlanma mı?

Buse’nin bu geceki performansı, son oyunların ardından özellikle merak ediliyor. Önceki sonuçların yarattığı baskıyı geride bırakıp yeni bir tarife odaklanması, yarışmanın gidişatı açısından önemli olabilir. Mandalinayı hangi hazırlıkta kullanacağı ve tabağını nasıl tamamlayacağı, hakkındaki tahminlerin de yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.

Buse açısından gecenin başında yapılan yorumlar ile tabağın ortaya çıkmasından sonra oluşacak değerlendirmeler farklı olabilir. Başarılı bir uygulama, düşük performans tartışmasını geri plana itebilir. Yaşanabilecek yeni bir aksaklık ise eleme riski hakkındaki yorumları artırabilir.

Ancak şu aşamada bunların tamamı olasılık. Buse’nin yarışmaya veda edeceğini söylemek için henüz erken. Yarışmacının bu etapta ortaya koyacağı performans görülmeden kesin bir sonuç çıkarmak mümkün değil.

Şadi önceki kayıpları geride bırakabilecek mi?

Şadi için de benzer bir soru gündemde. Son haftalarda bazı oyunlardan istediği sonucu alamaması, eleme gecesinde nasıl bir karşılık vereceğini merak ettiriyor. Bu kez hazırlanacak tabak, önceki başarısızlıkların ardından yeni bir başlangıç fırsatı sunabilir.

Şadi’nin tarif tercihinde ne kadar risk alacağı, hazırlığını süreye nasıl yayacağı ve mandalinayı nasıl kullanacağı izlenecek. Eleme baskısının arttığı bir gecede, planın uygulanabilir olması en az fikrin dikkat çekiciliği kadar önem taşıyabilir.

Buse ile birlikte adının tahminlerde geçmesi, Şadi’nin kesin olarak eleneceği anlamına gelmiyor. İki yarışmacının aynı anda gündemde bulunması da elemenin yalnızca aralarında geçeceğini göstermiyor. Potadaki diğer isimlerin hazırlayacağı tabaklar, gecenin bütün tablosunu değiştirebilir.

Eleme potasında yalnızca Buse ve Şadi yok

Haftanın eleme adayları arasında Nurten, Ayşe, Nilay, Buse, Hasan Alp, Şadi, Enes ve Kübra bulunuyor. Buse ve Şadi’ye yönelen dikkat, diğer yarışmacıların eleme mücadelesindeki yerini unutturmamalı. Gecenin sonucu, potadaki bütün isimlerin performansı üzerinden şekillenecek.

Mandalina etabı ilerledikçe başlangıçtaki tahminler değişebilir. Beklenenden başarılı bir tabak, riskli görülen bir yarışmacıyı öne taşıyabilir. Hazırlık sırasında yaşanan bir hata ise başka bir ismin durumunu zorlaştırabilir.

11 EKİM Gecesi Masterchef'ten Kim Elendi ve Gittİ: BUSE Elendi

Buse ve Şadi hakkındaki veda tahminleri, düşük performans değerlendirmelerine dayanıyor; doğrulanmış bir ifşa bilgisine değil. Şimdi gözler, iki yarışmacının bu baskıya nasıl karşılık vereceğinde. Mandalinayla hazırlanan tabaklar tamamlandığında, gecenin başındaki beklentilerin ne ölçüde karşılık bulduğu görülecek.