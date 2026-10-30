Maximum’un ekim kampanyasında 750 TL MaxiPuan kazanmak için, anlaşmalı marketlerde tek seferde 1.500 TL’nin altında yapılan uygun peşin alışverişlerin toplamı en az 15 bin TL olmalı. Aynı gün aynı işyerindeki işlemlerden yalnızca ilki sayılıyor. Katılım, kart türü ve puanın kullanım tarihi de önem taşıyor. İşte kampanyanın hesabı ve gözden kaçabilecek önemli koşulları.

Maximum’un 1–31 Ekim 2026 tarihli birikimli market kampanyasında, ödül kazanmak için iki tutar koşulunu birlikte sağlamak gerekiyor: Her uygun işlem 1.500 TL’nin altında olmalı; bu işlemlerin toplamı en az 15 bin TL’ye ulaşmalı. Koşulları tamamlayan müşteri, bir kez ve en fazla 750 TL MaxiPuan kazanabiliyor.

Kampanya, tek seferde büyük bir market alışverişi yapılmasına dayanmıyor. Ay boyunca biriken küçük tutarlı alışverişleri esas alıyor. Bu nedenle kart hareketlerinde görülen toplam market harcamasıyla kampanya kapsamında sayılan toplamın aynı olduğu varsayılmamalı.

Tam 1.500 TL’lik alışveriş hesaba katılıyor mu?

Koşul “1.500 TL altı” şeklinde tanımlandığı için tam 1.500 TL’lik işlem bu dilime girmiyor. Örneğin 1.499 TL, tutar bakımından sınırın altında kalırken 1.500 TL kalmıyor. Bunun yanında alışverişin peşin olması, anlaşmalı markette yapılması ve Maximum POS’tan geçmesi gerekiyor.

Hesabı örnekle açıklamak mümkün: Diğer bütün koşulların sağlandığı varsayımıyla, 15 ayrı uygun 1.000 TL’lik işlem toplam 15 bin TL eder. Buna karşılık 10 adet 1.499 TL’lik işlem, 14.990 TL’de kalır. İkinci örnekte harcama eşiğine henüz ulaşılmış olmaz.

Bu örnekler alışveriş önerisi değil; işlem sınırıyla toplam harcama şartının nasıl birlikte çalıştığını gösteren hesaplamalardır.

Aynı gün aynı markette yalnızca ilk işlem sayılıyor

Resmî koşullara göre aynı gün aynı üye işyerinden yapılan alışverişlerin yalnızca ilki değerlendiriliyor. Dolayısıyla alışverişi aynı kasada birkaç ödemeye bölerek bütün işlemlerin birikime ekleneceğini düşünmemek gerekiyor.

Bu ayrıntı, özellikle son gün toplamını hesaplayanlar için önemli. Örneğin aynı gün aynı işyerinde yapılan iki alışverişin ikisini de kendi hesabına ekleyen bir müşteri, kampanya toplamını olduğundan yüksek görebilir. Kontrol sırasında fiş tutarı kadar işlem tarihi ve işyeri bilgisi de dikkate alınmalı.

Kampanyaya nasıl katılım sağlanıyor?

Katılım, İşCep veya Maximum Mobil’de ilgili kampanyanın “Katıl” düğmesiyle, kampanya dönemi içinde alışverişten önce ya da sonra yapılabiliyor.

İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı bireysel kredi kartları, Bankamatik ve MaxiPara kartları kapsamda bulunuyor. Ticari kartlar, Vadematik ve aidatsız kartlar ise kapsam dışında. MaxiPuan veya Maximum Fırsat kullanılarak yapılan işlemler de sayılmıyor.

Bu nedenle yalnızca kartın üzerindeki markaya bakmak yerine kullanılan ürünün kampanya kapsamını kontrol etmek gerekiyor. Katılımın tamamlandığını görmek de harcama toplamını kontrol etmek kadar önemli.

750 TL ödülün harcamaya oranı ne?

15 bin TL’lik eşikte kazanılan 750 TL MaxiPuan, aritmetik olarak yüzde 5’e karşılık geliyor. Uygun harcama toplamı 20 bin TL’ye çıkarsa aynı ödülün oranı yüzde 3,75 oluyor.

Bu hesap, ödülün harcamayla birlikte sınırsız büyümediğini gösteriyor. Sırf puan için ihtiyaç dışı ürün almak yerine, zaten yapılmış uygun alışverişlerin toplamını incelemek bütçe açısından daha anlamlı olabilir.

MaxiPuan ne zaman yüklenecek?

Kazanılan puanların 6 Kasım 2026’da yüklenmesi, 30 Kasım’a kadar kullanılması öngörülüyor. Kullanılmayanlar 1 Aralık’ta geri alınacak. İptal veya iade durumunda da yüklenen ödül geri alınabiliyor.