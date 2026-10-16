Ekonomist İris Cibre tarafından paylaşılan yıl sonu enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranları hesaplandı. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 10,07, memurlara ise yüzde 7,74 oranında artış yapılması öngörülüyor.

Yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle birlikte milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin ocak döneminde alacağı zam oranlarına dair hesaplamalar netleşmeye başladı. Ekonomist İris Cibre, güncel beklentiler doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yansıyacak olası artış tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,64 seviyesine revize edildi. Bu projeksiyon kapsamında yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 10,07 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu oran doğrudan SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışını oluştururken, memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 7,74 seviyesinde kalacağı hesaplanıyor.

Emekli Maaşlarında Beklenen Artış ve Taban Tutar

Ekonomist İris Cibre tarafından yapılan değerlendirmeye göre yüzde 10,07 oranındaki artışın kesinleşmesi halinde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2 bin 372 lira zam yansıyacak. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylığının 25 bin 924 liraya yükselmesi öngörülüyor. Cibre, Türkiye genelindeki ortalama kira bedelinin 28 bin 40 lira, İstanbul'da 36 bin 877 lira ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 48 bin 305 lira olduğuna işaret ederek emeklilerin büyük bölümünün geçim sınırının altında kaldığını ifade etti.

Memur Maaşlarına Yansıyacak Olası Zam Tutarı

Memur ve memur emeklileri için öngörülen yüzde 7,74 oranındaki artış doğrultusunda en düşük memur maaşına 5 bin 435 lira zam yapılması bekleniyor. Hesaplamanın hayata geçmesi durumunda en düşük memur aylığı 75 bin 660 lira seviyesine ulaşacak. Memur ve emeklilerin nihai zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak resmi enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.