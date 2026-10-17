Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Ocak 2027 maaş artışına ilişkin yeni hesaplamalar gündeme geldi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerinin alabileceği zam oranları yeniden değerlendirildi.

Ekonomist İris Cibre, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,64 seviyesine ulaşması halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,07 olabileceğini belirtti.

Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10,07, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7,74 seviyesinde gerçekleşebilir.

Ocak 2027 Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak?

Enflasyon tahminlerine dayalı hesaplamada mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'nin yaklaşık 2 bin 372 TL artışla 25 bin 924 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.

Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Yüzde 10,07 zam senaryosuna göre maaş hesaplamaları şu şekilde:

Mevcut maaş

Tahmini zamlı maaş

24.000 TL

26.416,80 TL

25.000 TL

27.517,50 TL

26.000 TL

28.618,20 TL

27.000 TL

29.718,90 TL

28.000 TL

30.819,60 TL

29.000 TL

31.920,30 TL

30.000 TL

33.021,00 TL

31.000 TL

34.121,70 TL

32.000 TL

35.222,40 TL

33.000 TL

36.323,10 TL

34.000 TL

37.423,80 TL

35.000 TL

38.524,50 TL

36.000 TL

39.625,20 TL

37.000 TL

40.725,90 TL

38.000 TL

41.826,60 TL

39.000 TL

42.927,30 TL

40.000 TL

44.028,00 TL

41.000 TL

45.128,70 TL

42.000 TL

46.229,40 TL

43.000 TL

47.330,10 TL

44.000 TL

48.430,80 TL

45.000 TL

49.531,50 TL

46.000 TL

50.632,20 TL

47.000 TL

51.732,90 TL

48.000 TL

52.833,60 TL

49.000 TL

53.934,30 TL

50.000 TL

55.035,00 TL

55.000 TL

60.538,50 TL

60.000 TL

66.042,00 TL

65.000 TL

71.545,50 TL

70.000 TL

77.049,00 TL

75.000 TL

82.552,50 TL

80.000 TL

88.056,00 TL

85.000 TL

93.559,50 TL

90.000 TL

99.063,00 TL

95.000 TL

104.566,50 TL

100.000 TL

110.070,00 TL

En Düşük Memur Maaşı 75 Bin 660 TL Olabilir

Memur ve memur emeklilerine yönelik hesaplamada ise yüzde 7,74 oranında artış öngörülüyor.

Bu senaryoda mevcut 70 bin 225 TL seviyesindeki en düşük memur maaşına yaklaşık 5 bin 435 TL zam yapılması ve tutarın 75 bin 660 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

Emekli Maaşları ve Geçim Maliyeti Gündemde

Ekonomist İris Cibre, maaş artışlarının yanı sıra emeklilerin yaşam maliyetlerine de dikkat çekti.

Değerlendirmesinde Türkiye genelinde ortalama kira tutarının 28 bin 40 TL, İstanbul'da ise 36 bin 877 TL olduğunu belirten Cibre, bekâr bir çalışanın aylık geçim maliyetini 48 bin 305 TL olarak ifade etti.

Cibre, emekli aylıklarının yaşam koşullarını karşılayabilecek seviyeye yükseltilmesi gerektiğini savundu.

Ocak 2027 memur ve emekli maaşlarına uygulanacak kesin zam oranları, yılın son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek.