Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bütçe kanunu teklifiyle kamu çalışanlarının 2027 yılında alacağı saatlik fazla çalışma ücretleri ve harcırah miktarları açıklandı. Düzenleme kapsamında kamu görevlilerinin mesai ücretlerine yaklaşık yüzde 20 oranında artış yapılması öngörülüyor.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasıyla birlikte devlet memurlarının 2027 yılına ait fazla çalışma ücretleri ile yurt içi harcırah tutarları belirlendi. Meclis gündemine taşınan kanun teklifinde yer alan verilere göre, kamu personelinin saatlik fazla mesai ödemelerine yeni yılda yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılması planlanıyor.

Memurların Saatlik Fazla Çalışma Ücreti Ne Kadar Oldu?

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre, 2026 yılında 16 lira 55 kuruş olarak uygulanan memurların saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 19 lira 85 kuruş seviyesine yükselecek. Yeni düzenlemeyle birlikte temel fazla çalışma ödemesi yaklaşık yüzde 20 oranında artış göstermiş olacak.

Özel Kalem ve Şoför Kadrolarına Ödenecek Mesai Tutarları

Bütçe teklifinde farklı kurumlarda ve unvanlarda görev yapan kamu personeli için özel saat sınırları ve ücret basamakları belirlendi. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dahil bütün personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförlere ise 60 saati aşmamak kaydıyla saat başına 21 lira 15 kuruş ödeme yapılacak.

Ayrıca üst düzey kadrolarda bulunan personelin saatlik fazla çalışma ödeneği 21 lira 15 kuruş olarak uygulanacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda mesaiye kalan görevliler saat başına 19 lira 85 kuruş alırken, mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan personelin saatlik fazla mesai tutarı 33 lira 85 kuruş olacak.

2027 Yılı Yurt İçi Harcırah ve Gündelik Rakamları

Teklif kapsamında Harcırah Kanunu gereğince ödenecek yeni yurt içi gündelik miktarları da netlik kazandı. Yeni tutarlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısına yurt içi seyahatlerinde günlük 1260 lira harcırah verilecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Meclis Genel Sekreterine 1230 lira ödenecek. Aynı şekilde orgeneraller, oramiraller, yüksek yargı organlarının başkanları ve başsavcıları, Diyanet İşleri Başkanı, YÖK Başkanı ile Kamu Başdenetçisi için de yurt içi gündelik tutarı 1230 lira olarak uygulanacak.