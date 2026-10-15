Mercedes Benz Türkiye bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lise mezuniyeti şartıyla çok sayıda yeni personel istihdam edilecek. Farklı şehirlerdeki kadrolara yönelik müracaatlar şirketin resmi kariyer platformu üzerinden kabul edilmeye başlandı.

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Mercedes Benz, Türkiye operasyonlarında görev alacak yeni çalışma arkadaşları aradığını duyurdu. Şirket tarafından yayımlanan resmi istihdam bildiriminde, farklı illerdeki tesis ve birimlerde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından alım yapılacağı bildirildi. Başvuruların çevrim içi sistem üzerinden toplanacağı ve sürecin aktif olarak başladığı açıklandı.

Mercedes Benz Personel Alımı Başvuru Şartları

Adayların başvuracakları pozisyona göre mesleki liselerden veya ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Saha ve teknisyen kadroları için mesleki yeterlilik belgeleri aranırken, mühendislik ve danışmanlık pozisyonlarında yabancı dil ile yazılım bilgisi ön plana çıkmaktadır.

Yayımlanan ilanda yer alan temel unvanlar ve aranan nitelikler şu şekildedir:

Saha Çalışanı: Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Meslek Yüksekokullarının Otomotiv, Motor, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Metal İşleri, Lojistik veya Makine bölümlerinden mezun olmak veya mesleki ustalık belgesine sahip olmak gerekmektedir. Vardiyalı ve esnek çalışma düzenine uyum şartı aranmaktadır.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Meslek Yüksekokullarının Otomotiv, Motor, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Metal İşleri, Lojistik veya Makine bölümlerinden mezun olmak veya mesleki ustalık belgesine sahip olmak gerekmektedir. Vardiyalı ve esnek çalışma düzenine uyum şartı aranmaktadır. Bakım Teknisyeni: Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarının Makine ve Mekatronik bölümlerinden mezun, atölye ve bakım-onarım süreçlerinde tecrübeli, erkek adaylar için askerliğini yapmış ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak zorunludur.

Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarının Makine ve Mekatronik bölümlerinden mezun, atölye ve bakım-onarım süreçlerinde tecrübeli, erkek adaylar için askerliğini yapmış ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak zorunludur. Kalite Güvence Uzmanı: Kimya veya Boya Teknolojisi ön lisans programlarından mezun, SAP ve ofis programlarını etkin kullanabilen ve problem çözme becerisi gelişmiş kişiler tercih edilmektedir.

Kimya veya Boya Teknolojisi ön lisans programlarından mezun, SAP ve ofis programlarını etkin kullanabilen ve problem çözme becerisi gelişmiş kişiler tercih edilmektedir. Kıdemli Tedarikçi Kalite Mühendisi: Makine, Otomotiv, Malzeme veya Endüstri Mühendisliği lisans derecesine sahip, kalite standartları süreçlerinde tecrübeli, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen profesyoneller istihdam edilecektir.

Makine, Otomotiv, Malzeme veya Endüstri Mühendisliği lisans derecesine sahip, kalite standartları süreçlerinde tecrübeli, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen profesyoneller istihdam edilecektir. İş Teknolojileri Danışmanı: Bilgisayar Bilimleri veya ilgili mühendislik fakültelerinden mezun, SAP modüllerinde asgari 2 yıl deneyimli ve akıcı seviyede Almanca konuşabilen adaylar aranmaktadır.

Açık Pozisyonlar ve Başvuru Süreci

Mercedes Benz iş ilanlarına başvurular yalnızca şirketin resmi internet adresi üzerinden kabul edilmektedir. İlgili adayların resmi kariyer portalında profillerini oluşturup güncel özgeçmişlerini sisteme yükleyerek açık pozisyonlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Duyurulan kadrolar arasında saha çalışanları ve mühendislerin yanı sıra teknik personel, ikinci el araç yetkilisi, alım satım uzmanı ve genel üretim işçisi branşları da yer almaktadır. Değerlendirme süreci sonunda uygun bulunan adaylar mülakat aşamasına davet edilecektir.