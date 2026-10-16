Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Türkiye ile Kırgızistan Arasında Dostluk, Kardeşlik ve İş Birliği Konferansı gerçekleştirildi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen uluslararası programda iki ülke arasındaki bağlar pekiştirildi.

Başkentte Türk dünyası kültürünü yaşatan ve uluslararası projelere ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi, anlamlı bir buluşmaya imza attı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ile Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye ile Kırgızistan Arasında Dostluk, Kardeşlik ve İş Birliği Uluslararası Konferansı" yoğun bir katılım eşliğinde gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, davetlilerin geleneksel kopuz dinletisi eşliğinde karşılanmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kırgızistan millî marşının okunmasıyla resmi oturuma geçildi.

Geniş Protokol Katılımıyla Gerçekleşti

Uluslararası öneme sahip bu anlamlı konferansa iş dünyasından, siyasetten ve yerel yönetimlerden çok sayıda önemli isim katılım sağladı. Programda yer alan protokollü isimler şu şekilde sıralandı:

Prof. Dr. Kürşad Zorlu: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı.

Dr. Mesut Özarslan: Keçiören Belediye Başkanı.

Ruslan Kazakbaev: Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi.

Dr. İlyas Demirci: Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı.

Diğer Katılımcılar: Belediye meclis üyeleri, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ne üye mimar ve mühendisler ile Kırgızistan Büyükelçiliği temsilcileri.

Başkan Mesut Özarslan: "Türk Dünyası İçin Her Şeyimizi Ortaya Koyacağız"

Ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programda yaptığı konuşmada Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunmasının ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Keçiören'in ataların kültür kodlarının mirasçısı bir ilçe olduğunu vurgulayan Özarslan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Keçiören'imiz atalarımızın kültür kodlarının mirasçısıdır. Biz de bir Türk evladı olarak bu mirasa sahip çıkanlardan ve bunun sürdürülebilir, ileri düzeylerdeki kültür sanat çalışmalarını yapan bir belediyeyiz. Türk dünyasına ilişkin faaliyetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bunların en büyüğü ve en bilineni Türk Dünyası Şöleni'dir. Şükürler olsun üçüncüsünü düzenledik, nasip olursa seneye dördüncüsünü de büyük bir coşkuyla yapacağız."

Kırgızistan'ın Karakol Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi bulunduğunu hatırlatan Özarslan, iş birliği alanlarını daha da genişleteceklerini ifade etti.

Kardeşlik ve Stratejik İş Birliği Vurgusu

Konferansta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Kırgızistan'ın bağımsızlığından bu yana bölgenin demokrasi adası olarak öne çıktığını belirtti. Türkiye'nin eğitimden sağlığa, turizmden sanayiye kadar pek çok alanda ortak projelere imza attığını, bunların en somut örneğinin Manas Üniversitesi olduğunu ifade etti.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise Türkiye ile yürütülen 35 yıllık dostluk yolculuğunun gurur verici olduğunu belirterek, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Dr. İlyas Demirci de şehircilik, mühendislik ve enerji alanındaki ortak projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Madalya Takdimi ve Kırgız Çapanı Giyildi

Konferans kapsamında Kırgızistan tanıtım filmi ile TDMMB'nin bölgedeki faaliyetlerini anlatan video gösterimleri katılımcılara izletildi. Ardından "1 Üye 1 Proje" başlığı altında teknik proje sunumları gerçekleştirildi.

Programın final bölümünde Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev tarafından protokol üyelerine madalya takdim edilirken, katılımcılara geleneksel Kırgız çapanı giydirildi. Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü anısına pasta kesilmesi ve davetlilere yemek ikramında bulunulmasıyla organizasyon sona erdi.