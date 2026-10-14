Migros, 10-18 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Bir Alana Bir Bedava kampanyasını duyurdu. Bu kampanya ile birçok farklı kategorideki ürünler tüketicilere özel fırsatlarla sunuluyor. Kampanya süresince kahvaltılık ürünlerden kişisel bakım malzemelerine kadar çeşitli ürün grupları indirim kapsamında yer alıyor.

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden Migros, tüketicilere yönelik yeni bir Bir Alana Bir Bedava kampanyası başlattı. 10 Ekim'de başlayan ve 18 Ekim tarihine kadar devam edecek olan bu özel indirim dönemi, geniş bir ürün yelpazesinde cazip alışveriş fırsatları sunmayı hedefliyor. Kampanya ile temel ihtiyaçlardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok alanda ekonomik alışveriş imkanı sağlanarak bütçelere katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Migros Kampanyasının Ürün Kapsamı ve Detayları

Migros'un düzenlediği Bir Alana Bir Bedava kampanyası, market raflarındaki birçok farklı kategoriyi kapsayan zengin bir ürün seçkisini içeriyor. Temizlik malzemelerinden temel gıda ürünlerine, kişisel bakım malzemelerinden mutfak gereçlerine kadar uzanan bu geniş yelpaze, tüketicilere çeşitli ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılama fırsatı sunuyor. Kampanya dahilindeki ürünler ve geçerlilik takvimi aşağıdaki gibidir:

15 Ekim'e kadar geçerli ürünler: Kahvaltılık ürünler ve pratik mutfak çözümleri arasında helva, zeytin çeşitleri, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve farklı markalara ait deodorant çeşitleri bulunmaktadır.

Kahvaltılık ürünler ve pratik mutfak çözümleri arasında helva, zeytin çeşitleri, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve farklı markalara ait deodorant çeşitleri bulunmaktadır. Sadece 14 Ekim'e özel ürünler: Tek günlük olarak sunulan bu avantajlı fırsatta kek, bisküvi ve gofret çeşitleri Bir Alana Bir Bedava kampanyasına dahil edilmiştir.

Tek günlük olarak sunulan bu avantajlı fırsatta kek, bisküvi ve gofret çeşitleri Bir Alana Bir Bedava kampanyasına dahil edilmiştir. 16-18 Ekim tarihleri arasında geçerli ürünler: Kişisel bakım ve hijyen kategorisinde ise tuvalet kağıdı çeşitleri, şampuanlar, saç kremleri ve hijyenik pedler gibi ürünler indirimli olarak sunulacaktır.

Migros, bu kampanya ile tüketicilerin hem günlük hem de dönemsel ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamalarına olanak tanımaktadır. Kampanyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak isteyen müşterilerin, belirtilen geçerlilik tarihlerini göz önünde bulundurarak Migros mağazalarını veya online satış kanallarını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.